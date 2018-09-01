邱議瑩飛波蘭惹議　包正豪酸「只是立委救災干她屁事？」

包正豪今（1）日上午在臉書 PO 文寫道，颱風大雨發生時，縣市首長必須坐鎮，如今連沒有行政權的民代也被「高標準要求」，還要去勘災，「對這樣的現象，想來都覺得可笑！」他表示：「所以颱風一來，在國外的行政首長得要趕緊回台灣，管你在哪裡，飛回來就對了。民意代表下雨天別亂跑，出門會被罵！」

上周連日大雨轟炸南台灣，造成南部多處淹水災情慘重，民進黨立委邱議瑩表示國民黨高雄市長參選人韓國瑜在水災當天去跳舞，痛批「高雄不需要這樣的市長！」不料後來她和立法院副院長蔡其昌等人飛往波蘭國會交流，引來網友撻伐；對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書 PO 文酸道：「到底關邱議瑩什麼事！」



▲邱議瑩出訪波蘭，韓國瑜反嗆：「我去她選區勘災！」（圖／記者林調遜攝 ,2018.08.27）

包正豪指出：「如果救災機制完備，政府有代理人制度，為什麼非要行政首長人在現場才能指揮？至於民意代表的部分，可以忽略，那基本是作秀的。」他接著酸道，自己是真心為邱議瑩抱不平，「她只是個立委，救災干她屁事，出去波蘭才是立委該做的（至少名義上是國會外交），被罵是有點冤！」

文末包正豪坦言：「『凡走過，必留下痕跡』，當初為了政治利益而張牙舞爪的人，現在被輿論用同樣標準檢驗，這很正常吧！再怎麼舌燦蓮花，也難以解釋自己的雙重標準。既然如此，我還是認為救災不關邱議瑩的事，只是覺得她被罵，剛好而已。」



▲包正豪在臉書 PO 文酸邱議瑩「被罵剛好！」（圖／翻攝自包正豪臉書 , 2018.9.1）