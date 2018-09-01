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展臂閱讀 為孩童開閱讀處方送繪本

中央社2018/09/01 12:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）從小培養閱讀習慣，親子共讀有助於促進親子關係及語言認知發展，對孩子未來有決定性影響。台北醫學大學附設家醫科醫師陳宥達表示，閱讀從零歲開始，可選擇圖片豐富的書起步。

新北市立圖書館汐止分館與陳宥達醫師結合閱讀資源，今天在汐止國民運動中心兒童閱覽室推出「從0種下閱讀種籽，發芽書香的芬芳」活動，開立閱讀處方，發放適合的閱讀繪本讓親子一起朗讀。

身為醫師，陳宥達同時也是台灣展臂閱讀協會理事長，他開的不是藥方而是閱讀處方籤，與父母一起分享從醫療觀點看兒童閱讀行為。

陳宥達說，閱讀不是上學後的事情，台灣教育推動閱讀集中在國小與圖書館，實際上，學齡前0到3歲的早期教育更重要，可先挑選圖片豐富的書，與孩子生活相關主題繪本，家長以輕鬆遊戲互動方式打開童書和孩子對話。

台灣閱讀力逐漸下降，許多家庭因經濟與地理環境更少接觸書籍，陳宥達表示，掌握學齡前大腦發育的黃金時期，鼓勵父母陪伴孩子閱讀從一天5分鐘做起，特別是家中有2歲以前孩童的家長，應多用童書代替3C產品。

陳宥達從小在彰化鄉下長大，思考如何將所學回饋偏鄉，西元2015年在奇美醫院實習時，特別到高雄那瑪夏山區長駐半年，深入社區與家庭觀察，結合醫療與居家。他也曾前往美國波士頓與Reach Out and Read（ROR）計畫創辦人貝瑞．佐克曼（Barry Zuckerman）醫師交流與學習兩個月。

他表示，有時候聽見祖孫的對話共讀相當有趣，也有助於促進親子關係及語言認知發展，對於孩子未來有決定性影響。

台灣展臂閱讀協會今年扎根培訓醫療人員親子共讀觀念，協會已在8個偏鄉衛生所合作，提供2000本童書，培訓130多名志工、訪視95個家庭。

醫師的閱讀處方籤背面，就是社區圖書資源地圖，盼利用看診機會鼓勵家長多帶孩子前往圖書館，結合醫療與圖書館攜手營造學前閱讀風氣。

台北市立圖書館汐止分館主任侯清山表示，親子共讀是最划算的投資，能培養孩子一生的受用的閱讀力，館內有個遲緩兒菲菲（化名）患自閉症，到二歲半為都還沒有喊過一聲媽，只會發呆玩手指，情緒上來就會大聲尖叫，但透過閱讀專注且安靜。（編輯：梁君棣）1070901

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