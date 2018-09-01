「麥當勞之亂」當天執行死刑　法學教授李茂生：有陰謀！

殺害前妻及女兒的死刑犯李宏基昨（ 31 ）日正式伏法，下午法務部召開記者會，法務部次長陳明堂已證實，這也是總統蔡英文上任 2 年多來，首度執行死刑，更恰逢小英 62 歲生日。不過為何選在「麥當勞之亂」當天執行死刑？台大法律系教授李茂生認為這其中「有陰謀！」
國內自前（ 2016 ）年槍決犯下捷運隨機殺人案的鄭捷後，已有 2 年多未曾執行死刑，在反廢死聲浪高漲下，法務部昨天再度執行死囚槍決，對象是持刀刺死前妻的李宏基。李宏基前年 4 月 16 日上午，趁前妻陳女送女兒到幼稚園上課，當眾持刀刺死陳女，並擄走 6 歲長女，企圖在車內燒炭同歸於盡。送醫搶救後，長女不幸往生，李宏基則幸運獲救。
二審時，李宏基揚言出獄將復仇，法官認為毫無悔意，加重判處無期徒刑與死刑，經最高院發回更審，全案上訴最高院死刑定讞，於昨日終於伏法。
對此，法學教授李茂生在臉書發文表示，「我深深覺得裡面有陰謀。不是法務部的陰謀，而是論者的陰謀。」他指出，有人認為法務部應該是有與麥當勞連線，在法務部決定執行死刑的時候，由麥當勞出面來個戴小姐（戴資穎）大麥克造成搶購風潮事件，藉此掩飾掉死刑的執行。
李茂生接著說，「如果認為這兩件事情是同一陰謀所促成的，那麼執行死刑藉此換選票一事就不能成立了。所以法務部現在應該是恨死麥當勞了。好死不死，在這個節骨眼，給大爺來個大麥克！」