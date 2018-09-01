「麥當勞之亂」當天執行死刑　法學教授李茂生：有陰謀！

殺害前妻及女兒的死刑犯李宏基昨（ 31 ）日正式伏法，下午法務部召開記者會，法務部次長陳明堂已證實，這也是總統蔡英文上任 2 年多來，首度執行死刑，更恰逢小英 62 歲生日。不過為何選在「麥當勞之亂」當天執行死刑？台大法律系教授李茂生認為這其中「有陰謀！」

國內自前（ 2016 ）年槍決犯下捷運隨機殺人案的鄭捷後，已有 2 年多未曾執行死刑，在反廢死聲浪高漲下，法務部昨天再度執行死囚槍決，對象是持刀刺死前妻的李宏基。李宏基前年 4 月 16 日上午，趁前妻陳女送女兒到幼稚園上課，當眾持刀刺死陳女，並擄走 6 歲長女，企圖在車內燒炭同歸於盡。送醫搶救後，長女不幸往生，李宏基則幸運獲救。