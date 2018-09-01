NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈仁德淹水　氣象專家轟豆腐渣工程賴揆：軍公教退輔基金明年起跑超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

靈魂歌后葬禮眾星雲集 美前總統妙語懷念好友

中央社2018/09/01 12:22
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社底特律31日綜合外電報導）美國前總統和樂壇眾星今天出席艾瑞莎弗蘭克林葬禮，他們馬拉松式接力致詞與演出，在溫馨的氣氛中與她的家人、親朋好友和粉絲送這位美國「靈魂歌后」最後一程。

正式的葬禮儀式歷時將近8小時，這場頌揚美國歌手艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）傳奇一生的活動充滿福音、頌詞、音樂和布道，地點在底特律天恩大教堂（Greater Grace Temple）。

76歲的艾瑞莎弗蘭克林深受全球無數歌迷喜愛，8月16日因癌症辭世，橫跨福音、R＆B、爵士樂、藍調甚至古典樂的60年輝煌演藝生涯落幕。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）致悼詞，頌揚她的天賦、勇氣和愛心，分享他對於她在去年11月最後一次公開演出的記憶，當時她早已生病，但依舊賣力演出，熱情不減。

艾瑞莎弗蘭克林過去3天停靈家鄉密西根州底特律一處博物館，數以千計民眾排隊入內瞻仰遺容，她的遺體每天都會更衣。而在葬禮上，金色靈柩蓋棺前，可見她的遺體身著閃閃發光的金色服裝。

柯林頓說：「我希望神會原諒我，我很慶幸我來這裡的時侯還沒蓋棺，因為我說我想知道我好友今天穿什麼服裝。」語畢引來現場一片笑聲。

他說：「她不遺餘力地達到現今的成就。她不負天賦，每天都在一點一滴的成長。」柯林頓還拿手機放出她的歌曲Think。

「這是邁向自由的關鍵。願神保佑，艾瑞莎，我們愛妳。」

美國前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）的信也在葬禮上宣讀，讚揚艾瑞莎弗蘭克林對美國的貢獻。

艾瑞莎弗蘭克林不只以具有穿透力的高亢嗓音征服歌迷，也因人權方面的貢獻而備受愛戴。民權運動領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）與民權牧師夏普頓（AlSharpton）也上台致詞。

靈魂樂傳奇夏卡康（Chaka Khan）、葛蕾蒂絲奈特（Gladys Knight）、流行樂小天后亞莉安娜（ArianaGrande）及珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）等藝人出席獻唱。

著名盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）在典禮尾聲壓軸演出他的歌曲As，眾人齊聲合唱副歌中的「我會永遠愛妳」，悼念艾瑞莎弗蘭克林。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070901

展臂閱讀 為孩童開閱讀處方送繪亞運中華軟網男女團挺進4強...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan