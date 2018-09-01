靈魂歌后葬禮眾星雲集 美前總統妙語懷念好友

76歲的艾瑞莎弗蘭克林深受全球無數歌迷喜愛，8月16日因癌症辭世，橫跨福音、R＆B、爵士樂、藍調甚至古典樂的60年輝煌演藝生涯落幕。

正式的葬禮儀式歷時將近8小時，這場頌揚美國歌手艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）傳奇一生的活動充滿福音、頌詞、音樂和布道，地點在底特律天恩大教堂（Greater Grace Temple）。

（中央社底特律31日綜合外電報導）美國前總統和樂壇眾星今天出席艾瑞莎弗蘭克林葬禮，他們馬拉松式接力致詞與演出，在溫馨的氣氛中與她的家人、親朋好友和粉絲送這位美國「靈魂歌后」最後一程。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）致悼詞，頌揚她的天賦、勇氣和愛心，分享他對於她在去年11月最後一次公開演出的記憶，當時她早已生病，但依舊賣力演出，熱情不減。

艾瑞莎弗蘭克林過去3天停靈家鄉密西根州底特律一處博物館，數以千計民眾排隊入內瞻仰遺容，她的遺體每天都會更衣。而在葬禮上，金色靈柩蓋棺前，可見她的遺體身著閃閃發光的金色服裝。

柯林頓說：「我希望神會原諒我，我很慶幸我來這裡的時侯還沒蓋棺，因為我說我想知道我好友今天穿什麼服裝。」語畢引來現場一片笑聲。

他說：「她不遺餘力地達到現今的成就。她不負天賦，每天都在一點一滴的成長。」柯林頓還拿手機放出她的歌曲Think。

「這是邁向自由的關鍵。願神保佑，艾瑞莎，我們愛妳。」

美國前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）的信也在葬禮上宣讀，讚揚艾瑞莎弗蘭克林對美國的貢獻。

艾瑞莎弗蘭克林不只以具有穿透力的高亢嗓音征服歌迷，也因人權方面的貢獻而備受愛戴。民權運動領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）與民權牧師夏普頓（AlSharpton）也上台致詞。

靈魂樂傳奇夏卡康（Chaka Khan）、葛蕾蒂絲奈特（Gladys Knight）、流行樂小天后亞莉安娜（ArianaGrande）及珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）等藝人出席獻唱。

著名盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）在典禮尾聲壓軸演出他的歌曲As，眾人齊聲合唱副歌中的「我會永遠愛妳」，悼念艾瑞莎弗蘭克林。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070901