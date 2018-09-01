NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈仁德淹水　氣象專家轟豆腐渣工程賴揆：軍公教退輔基金明年起跑超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

社會新鮮人存第一桶金 耐心紀律不可少

中央社2018/09/01 12:43
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北1日電）社會新鮮人由於起薪低，對於累積財富需求更是殷切，不過銀行業者建議，理財需先避開2大陷阱，加上耐心與紀律，就能順利存到人生的第一桶金。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，社會新鮮人應避開兩大理財陷阱；一是「慾望的魔鬼」，因為任意消費累積起來也是可觀的數字，應養成有紀律的消費習慣，減少非必要的臨時消費；陷阱二是「追求短期致富」，想短期致富便會投機，押注式地投資在號稱報酬率極高的產品上，但忽略了高報酬的背後也要承擔高風險。

張冠雄建議，社會新鮮人收入不多，可善用保險、儲蓄及投資3大方式，不僅能分散風險，也能穩健的累積財富。

首先，薪水扣除生活必須花費後，一部分資金應用來加強保障，保費可設定為約佔薪水的1/10，購買定期壽險、醫療險及意外險等，預算可控制在每月新台幣2000元以內，才不致造成過大的負擔。

扣除保費後，剩餘薪資可分配3成比例在儲蓄，放在如定存及具保本效益等低風險的產品，做為緊急預備金之用，在選擇保本商品時，可優先考慮報酬率要超過通貨膨脹率，以目前通膨率大約2%計，建議可挑選利率高於2%的保本商品。

至於剩下的3成薪資，則可配置在投資，定期定額扣款投資基金是不錯的選擇，利用錢滾錢創造出更大的財富，張冠雄表示，基金是一籃子股票或債券的組合，較能分散單一投資標的風險，可設定每年5%至6%的投報率目標，並定期檢視投資績效，嚴格執行停利停損。（編輯：鄭雪文）1070901

亞運中華軟網男女團挺進4強...南迴公路拓寬 3日起兩階段...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan