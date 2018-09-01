社會新鮮人存第一桶金 耐心紀律不可少

（中央社記者田裕斌台北1日電）社會新鮮人由於起薪低，對於累積財富需求更是殷切，不過銀行業者建議，理財需先避開2大陷阱，加上耐心與紀律，就能順利存到人生的第一桶金。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，社會新鮮人應避開兩大理財陷阱；一是「慾望的魔鬼」，因為任意消費累積起來也是可觀的數字，應養成有紀律的消費習慣，減少非必要的臨時消費；陷阱二是「追求短期致富」，想短期致富便會投機，押注式地投資在號稱報酬率極高的產品上，但忽略了高報酬的背後也要承擔高風險。

張冠雄建議，社會新鮮人收入不多，可善用保險、儲蓄及投資3大方式，不僅能分散風險，也能穩健的累積財富。