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警大82週年校慶　賴清德：軍公教退輔基金明年起跑

記者李春台／桃園報導2018/09/01 14:02
▲行政院長賴清德今天參加警大82週年校慶暨開學典禮中提到，要成為社會安定的力量；同時他也允諾，軍公教退撫基金將於明年起陸續分10年編入1000億。（圖／行政院提供 , 2018.09.01）
▲行政院長賴清德今天參加警大82週年校慶暨開學典禮中提到，要成為社會安定的力量；同時他也允諾，軍公教退撫基金將於明年起陸續分10年編入1000億。（圖／行政院提供 , 2018.09.01）

行政院長賴清德今（1）日出席「中央警察大學慶祝82週年校慶暨開學典禮」時表示，期勉同學培養「奉獻國家、造福社會、服務人民」的堅定信念，同時要成為社會安定的力量。

賴清德指出，82年來，中央警察大學春風化雨，作育無數英才投入警政、消防、移民、海巡及國家安全等工作，是民眾安心、社會安定及國家安全的重要力量。賴清德表示，中央警察大學與一般大學性質不同，肩負國家重大任務，因此每位學生學成後，將成為人民保母、救災英雄、國家門戶守門員、海洋守護者，更是國家安全的基石。因此，期勉所有同學在校時應全力全意學習，不論是專業或科技訓練，或精進各項技能。出社會後，才能無懼困難、突破困境，完成交付使命，讓社會更和諧安定、國家更進步。

此外，賴清德表示，蔡英文總統相當重視警政工作，除要求行政院務必完善法令，針對各領域工作提出對策解決問題外，也要寬列預算，在人力及物力方面給予足夠支援，使警政同仁順利推動各項工作。在蔡總統領導下，也順利完成年金改革，使在職及即將投入的軍公教人員，在服務期滿後，得以順利領取退休金。

賴清德指出，在年金改革過程中，退休軍公教人員所領的退休金會減少，但所節省經費會全數投入軍公教退輔基金。行政院也將從明（108）年開始，分10年共編入1,000億元投入該基金，使其永續，不至破產，此為總統對於健全軍公教退休體制及國家財政的重大改革。

關鍵字賴清德警大校慶軍公教退撫基金
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