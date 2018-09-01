半導體發明60週年 國研院打造常設展館

（中央社記者朱則瑋台北1日電）半導體是台灣鎮國之寶，今年適逢半導體發明60週年，國研院打造「IC 60暨奈米晶片常設展館」，將作為半導體科技的科普中心，並於今天正式開館。

德州儀器公司工程師基爾比（Jack Kilby）在1958年9月發明了世界第一個積體電路（IC），為世界帶來巨大改變，也造就了台灣成為當今全球最重要的半體導科技產業重鎮。

國家實驗研究院配合科技部啟動的IC 60系列活動，翻新晶片中心、奈米中心所在地奈米電子研究大樓的空間，改造成「IC 60暨奈米晶片常設展館」，今天開館，未來將做為台灣半導體科技的科普中心，並持續開放國中以上為主的學校或團體預約參觀。