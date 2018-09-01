半導體發明60週年 國研院打造常設展館

（中央社記者朱則瑋台北1日電）半導體是台灣鎮國之寶，今年適逢半導體發明60週年，國研院打造「IC 60暨奈米晶片常設展館」，將作為半導體科技的科普中心，並於今天正式開館。
德州儀器公司工程師基爾比（Jack Kilby）在1958年9月發明了世界第一個積體電路（IC），為世界帶來巨大改變，也造就了台灣成為當今全球最重要的半體導科技產業重鎮。
國家實驗研究院配合科技部啟動的IC 60系列活動，翻新晶片中心、奈米中心所在地奈米電子研究大樓的空間，改造成「IC 60暨奈米晶片常設展館」，今天開館，未來將做為台灣半導體科技的科普中心，並持續開放國中以上為主的學校或團體預約參觀。
國研院今天透過新聞稿表示，這60年來半導體科技的突破性發展過程中，台灣扮演了相當重要的角色。半導體產業之所以成為台灣的鎮國之寶，除了40年前先進們的遠見外，政府政策的引導及研發機構培養出來的優質人才也都功不可沒。
國研院晶片中心暨奈米中心主任葉文冠指出，半導體與晶片科技是一般人比較不容易接觸的領域，要進行相關的科普工作難度相當高，國研院有責任進行長期推動，因為沒有半導體就沒有晶片，也就沒有生活中這麼多便利的電子產品。
科技部為慶祝IC發明60週年，也啟動IC60–I Seethe Future系列活動，包含全國徵文、IC DAY企業參訪、廣播專訪、大師論壇、華山特展、製播影片等。暑假期間，也邀請超過400位高中生與大學生參觀國研院晶片中心、奈米中心，以及新竹科學園區的半導體公司。（編輯：李信寬）1070901