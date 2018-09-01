亞運／感動！中華男排無懼卡達長人陣　睽違20年再奪銅

雅加達亞運中華男排銅牌戰對上卡達，面對卡達的長人陣，我國好手毫無懼色，多次成功攔網與精彩的攻勢，加上卡達失誤連連，最終以3:1，順利拿下久違20年的亞運銅牌。
首局卡達就展現身高優勢，多次攔網成功，不過中華隊善用中後排攻勢，將比數緊緊咬住。幾度驚險的來回之後卡達觸網，中華隊逆轉。後段中華隊打出氣勢，數度演出漂亮防守，加上隊長陳建禎多次猛烈攻擊，最後靠著吳宗軒後排攻擊，以25:22結束第一局。
第二局中華隊保持節奏，多次成功反守為攻，加上卡達多次發球失誤，讓中華隊前段保持領先，儘管卡達一度逆轉，中華隊還是用靠著攻勢和攔網，又要回領先，最後以25:23拿下，率先聽牌。
可惜第三局中華隊狀況沒有前兩局好，此局一路落後，最後卡達25:17扳回一局。
第四局前段中華隊用一記漂亮的攔網、以及吳宗軒的殺球，帶起球隊士氣，不過在中華隊率先拿下10分之後，卡達也帶起一波攻勢，一度追到1分之差，不過隨後中華隊又打出一波9分領先，最後以25:16結束比賽。
中華隊終場以3:1擊敗卡達，拿下亞運銅牌，中華男排自1998年曼谷亞運對日本摘銅之後，已長達20年未奪牌，而這批中華隊經過數個月的集訓，終於在雅加達亞運寫下歷史。