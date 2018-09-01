違法遊說政府與國會 美華府說客認罪

派坦還坦承以一位美國公民的名義，用5萬美元為一名烏克蘭政治人物購買4張美國總統川普（DonaldTrump）就職觀禮門票，這名政治人物透過賽普勒斯的帳戶匯錢給派坦。

47歲的派坦承認與一名俄國國民合作，代表親俄國的烏克蘭「反對集團」（Opposition Bloc）遊說美國國會議員和行政部門官員，且沒有依照「外國代理人登記法」（FARA）規定向美國政府登記這項工作。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國華府說客派坦（Samuel Patten）今天認罪，坦承沒經登記就為親俄國的烏克蘭政黨遊說美國政府官員與國會議員，他還同意配合特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查。

路透社報導，派坦的認罪協議包括配合穆勒的調查行動，且可能出庭作證指控川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）。

曼納福特上週被維吉尼亞州陪審團裁決銀行詐欺與逃稅等8項罪名成立，接下來9月還要在華府面臨第2次審判。

前聯邦檢察官芮丁（Michael Zeldin）預估派坦將成為這次審判的證人。他說：「我認為他成為合作證人的價值在於，他會瞭解那些人是如何進行商務往來。」

派坦的案件本是穆勒承辦，後來穆勒把案件轉介到哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與司法部國安司（National Security Division），並由這兩個單位展開調查並起訴。派坦違法遊說的罪行最高可處5年刑期。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070901