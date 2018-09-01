馬稱T恤這樣穿才潮 吳敦義從善如流

（中央社記者劉麗榮台北1日電）國民黨中央助選團今天誓師，前總統馬英九說，大家服裝整齊，T恤都是放在外面，顯示萬眾一心；國民黨主席吳敦義表示，馬英九告訴他這樣穿比較不奇怪，因此也「從善如流。」

九合一選舉昨天登記截止，國民黨上午在中央黨部舉行中央助選團成立誓師記者會，馬英九、吳敦義分別以名譽團長、團長身分出席，助選團成員還有前行政院長陳冲、國民黨副秘書長鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等人，全體都穿著有KMT字樣的深藍T恤出席。

馬英九致詞時表示，中央助選團陣容堅強，且服裝整齊，「都是放在外面」，引發在場一片笑聲，站在一旁的吳敦義尷尬地笑拍馬英九的背，馬英九說，這代表「萬眾一心。」