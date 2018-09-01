台北分署拍賣直升機 底價472萬元

（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部行政執行署台北分署4日將舉行拍賣會，多次流標的中興航空直升機已降價至新台幣472萬元，C250白色賓士轎車也在拍賣清單上，已有不少民眾致電洽詢。

台北分署今天發布新聞稿指出，中興航空積欠稅款、罰鍰約900萬元，因此，於民國104年查扣其名下直升機，這架由KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES製造的直升機機齡約20年，原鑑價為6600萬元。

新聞稿指出，本次拍賣直升機為第4輪次第3拍，底價已降至472萬元，不到首次拍賣的十分之一，物超所值。