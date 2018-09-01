台北分署拍賣直升機 底價472萬元

（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部行政執行署台北分署4日將舉行拍賣會，多次流標的中興航空直升機已降價至新台幣472萬元，C250白色賓士轎車也在拍賣清單上，已有不少民眾致電洽詢。
台北分署今天發布新聞稿指出，中興航空積欠稅款、罰鍰約900萬元，因此，於民國104年查扣其名下直升機，這架由KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES製造的直升機機齡約20年，原鑑價為6600萬元。
新聞稿指出，本次拍賣直升機為第4輪次第3拍，底價已降至472萬元，不到首次拍賣的十分之一，物超所值。
台北分署另表示，本此聯合拍賣最吸睛的標的是C250白色賓士轎車，102年11月出廠、排氣量1796CC，外型氣派亮眼，已有多人向分署洽詢，預期將吸引眾多愛車民眾到場競標。
此外，動產標的還包括各式名牌香水、太陽眼鏡、珊瑚飾品、翁記珠寶的玉珮，及畫馬名家沈呂遂的手繪駿馬圖。
不動產標的部分，包括新北市新店區綠中海社區的透天別墅，底價2289萬2000元；原大亞百貨地下停車位底價為320萬元，明水路地下室平面車位底價84萬元。
台北分署動產、不動產聯合拍賣會將於4日下午3時，於台北分署舉行。（編輯：梁君棣）1070901