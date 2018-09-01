〈Miss DJ〉掀議論　網友對號入座找人

出道13年的DJ GROUND被ROKON滾石電音封爲「綁架心智型音樂製作人」。他在8月15日推出了收錄4首歌曲的數位EP《高度控制 / Highly Control》，首支單曲〈Miss DJ〉就引發網友熱烈討論，鄉民除了紛紛對號入座台灣線上女DJ們，更直接大猜歌曲的Miss DJ究竟是誰。

對首支單曲便掀起鄉民們加入對DJ圈裡關於性別議題的討論及思考，有人誇說：「好聽推起來！是說這樣直白講心裡話好嗎？」也有人回嗆：「女DJ怎麼了嗎，朋友？」但也還是有人附和：「唱盤辣妹真解！」對於網路鄉民們的正反意見，DJ GROUND表示，這其實是在預期中會發生的事。