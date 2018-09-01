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娛樂

〈Miss DJ〉掀議論　網友對號入座找人

記者吳雨婕／綜合報導2018/09/01 14:30
▲DJ GROUND（左一）推出新曲引發熱議。（圖／滾石電音提供 , 2018.09.01）
▲DJ GROUND（左一）推出新曲引發熱議。（圖／滾石電音提供 , 2018.09.01）

出道13年的DJ GROUND被ROKON滾石電音封爲「綁架心智型音樂製作人」。他在8月15日推出了收錄4首歌曲的數位EP《高度控制 / Highly Control》，首支單曲〈Miss DJ〉就引發網友熱烈討論，鄉民除了紛紛對號入座台灣線上女DJ們，更直接大猜歌曲的Miss DJ究竟是誰。

對首支單曲便掀起鄉民們加入對DJ圈裡關於性別議題的討論及思考，有人誇說：「好聽推起來！是說這樣直白講心裡話好嗎？」也有人回嗆：「女DJ怎麼了嗎，朋友？」但也還是有人附和：「唱盤辣妹真解！」對於網路鄉民們的正反意見，DJ GROUND表示，這其實是在預期中會發生的事。

DJ GROUND接著也說：「其實當初做這首歌時候，是想要做一首呈現Trap跟饒舌歌手合作、然後結合電音元素的歌曲。所以那時候在思考這首歌的主題時，就想要有些跟DJ比較有關連、共鳴的題材，我們才想到會用『Miss DJ』這樣的主題來發揮。因為一直以來，業界滿常出現就是那種只會露身材的女DJ、但放歌放得亂七八糟，所以把這些題材融入在歌曲裡面，應該會引起一些比較了解DJ文化的人們的共鳴。」


▲DJ GROUND提到新曲的靈感來源。（圖／滾石電音提供 , 2018.09.01）

DJ GROUND強調，當時寫歌詞時，並沒有想把它變成1首diss的track，只是想把一些歌詞沒有寫得不那麼挑明，也想藉著把這些元素的加入，讓大家會覺得更有趣，談起喜歡的DJ，他表示最愛台灣的女生DJ RayRay，國外的DJ則是Skrillex。

關鍵字dj groundmiss dj
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