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政治

小英又打臉？朱學恒翻舊帳　酸執行死刑要「譴責馬英九」

編輯中心／綜合報導2018/09/01 14:29
▲蔡英文政府上任 2 年多以來，昨（ 31 ）日首度執行死刑，殺害前妻與女兒的李宏基正式伏法。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.21）
▲蔡英文政府上任 2 年多以來，昨（ 31 ）日首度執行死刑，殺害前妻與女兒的李宏基正式伏法。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.21）

蔡英文政府上任 2 年多以來，昨（ 31 ）日首度執行死刑，殺害前妻與女兒的李宏基正式伏法。法務部隨即舉行記者會說明，昨下午 3 時 37 分，死刑犯李宏基一槍斃命，相關決策由法務部獨力完成，與選舉將屆以及政治考量無關，也不知道恰逢蔡英文總統的生日。對此，「宅神」朱學恒在臉書貼出舊聞，酸蔡政府執行死刑應是再次譴責馬英九。


▲法務部次長陳明堂 31 日在記者會中表示，死囚李宏基（中）殘忍殺害前妻及親生子女，屬情節最重大之罪，且無教化可能性，已執行槍決。（檔案照片）中央社107年8月31日

李宏基前年 4 月 16 日上午，趁前妻陳女送女兒到幼稚園上課，當眾持刀刺死陳女，並擄走 6 歲長女，企圖在車內燒炭同歸於盡，送醫後長女不幸往生，李宏基則幸運獲救。二審時，李宏基揚言出獄將復仇，法官認為毫無悔意，加重判處無期徒刑與死刑，經最高院發回更審，全案上訴最高院死刑定讞，並於昨日伏法。

面對蔡政府首度執行死刑，網友在 PTT 掀起熱議，質疑是「選舉快到了」，在年底選戰逼進的壓力下臨時決定將李宏基槍決，法務部次長陳明堂立刻澄清，死刑執行全屬法務部長權責，沒有任何選舉或政治考量，也不知道正好是蔡英文總統的生日。

朱學恒則在臉書粉絲團張貼一則舊報導，內容為昔日蔡英文酸馬英九「借執行死刑紓解壓力」， 2015 年 6 月 5 日一共槍決 6 名死囚，當時蔡英文強調，更重要的是社會治安，必須讓台灣人對治安有信心。朱學恒則表示「喔！不好意思貼成他 X 的 3 年之前的舊新聞，再次譴責馬英九」。


▲「宅神」朱學恒在臉書貼出舊聞表示，蔡政府執行死刑應是再次譴責馬英九。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

網友們紛紛回應「民進黨現在只是在承擔以前自已所造的孽，當初怎麼評價人家，現在就怎麼打自己的臉」、「她離民意真的越來越遠了」、「馬政府執行死刑是為了紓解壓力；蔡政府執行死刑是為了慶生嗎？」「真的話都隨他們講，阿殺小燈泡的王景玉不就沒死？」「拿執行死刑轉移南部水災的焦點啦」、「蔡英文當總統最有趣的一點就是，過去她怎罵馬英九的，都會回到自己身上」。

關鍵字死刑李宏基蔡英文馬英九法務部選舉
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