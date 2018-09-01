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隔空交火！李富城轟豆腐渣工程　南市府籲勿胡思亂想

記者陳聖璋/台南報導2018/09/01 14:12
▲南部淹水，氣象專家李富城在臉書上重批豆腐渣工程(圖／翻攝自李富城臉書)
▲南部淹水，氣象專家李富城在臉書上重批豆腐渣工程(圖／翻攝自李富城臉書)

前氣象主播李富城指台南仁德區農場排水設施倒塌為「豆腐渣」工程，李富城更說，「本人不是神，神才會做水泥工程不用鋼筋，沒有鋼筋的支撑能擋住什麽，豆腐不用板子放能拿嗎?這麽簡單的道理都不懂嗎?還要我教」

李富城31日在臉書貼文指出，「一埸大雨淹出了好多汙穢，偷雞摸狗全都現了形，跟據歷史資料這只能排在三十大之後，三天雨量900mm，比過去小多了，遠的不說，八八一天就超過1000mm，這次是三天的量，排水工程是豆腐渣，地下大排更豆腐，大水一過全現了原形，反正執政黨不要臉，一推二賴三怪天。」

台南市政府表示，幾日豪雨導致台糖農場內在原省府時代興建的部分單側「排水溝渠」倒塌，經水利局會同公所了解後，發現該溝渠主要功用是防止土壤流失，在規格上屬於重力式擋土牆，鋼筋量較少，與一般U型溝渠鋼筋設計量不同，李富城是氣象專家，對工程比較不熟悉，歡迎他到台南來，實地了解，水利局會妥為解釋，以免他自己胡思亂想。

水利局指出，該處設施是依地形地勢在農田兩側建置重力式擋土牆，由高往低連接上端社區內的區域排水，再排入三爺溪流域，且經實勘後，目前該處排水順暢且無立即危險，公所將陳報水利局並申請災害復建工程經費辦理修繕。

至於李富城刻意拉長間距表示三天雨量僅900mm並非大雨，水利局解釋，累積雨量計算時間是依據河川丶排水系統的集水面積大小區分，台南地區區域排水集水面積相當小，因此是以24小時雨量分析。

李富城以氣象專業講出這樣的說法，如果不是刻意誤導，就是因為長年在區域排水面積遠大於台南，雨量計算週期可達48、甚至72小時的北部生活，無法感受台南面臨的艱辛困境。

本次豪雨期間，台南地區依據實測數據一天累積降雨量，全市37區，就有29個區超過500mm，有18個區，超過600mm，甚至還有兩區，24小時雨量達800mm，這樣的大豪雨，已經超過200年重現期保護標準，無論在那個城市都足以致災，也請李富城不要誤導視聽。

台南市政府強調，極端氣候的現在與未來，超過防洪排水系統設計標準的暴雨，就算工程硬體再怎麼精良紮實，再怎麼努力確保系統運作萬無一失，淹水仍是不可能消失，一個韌性城市，不是「不淹水」，而是「不怕水淹」。

關鍵字李富城豆腐渣工程豪雨台南市
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