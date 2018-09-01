謝金晶自爆有「金手指」　每X必中超幸運

豬哥亮愛女謝金晶與帥氣巨人邱孟昊聯手受邀「推廣雲端發票活動大使」，今（1）日下午現身台南，出席南區國稅局所舉辦的「扭扭樂捐電子發票做公益活動」，現場兩人大玩四米高的巨型扭蛋機，還一起快閃熱舞。提到發票，邱孟昊笑說：「我是中獎達人，剛入行的辛苦歲月，經常靠著中獎發票神救援，買吐司度日。」

談起發票，謝金晶笑說：「我是迷糊出名，以前紙本的發票，在我手中不到一天即宣告失蹤，看到身旁的好友們中獎，只能乾瞪眼的羨慕啦，現在有了雲端發票，正好解決我的迷糊。」

邱孟昊提到：「剛入行時因為186的身高，站在男主角身旁太過顯眼遭排擠，星運衰連連，生活拮据，但感謝老天眷顧，讓我的發票經常中獎，由200到2000元不等，而這些獎金就是支持我生活的來源，記得有次剛繳完房租，就面臨身無分文的窘境，好在中了200元發票獎，當下即買了一條土司與果醬，很幸運的又撐過了一周。」