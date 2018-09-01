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娛樂

謝金晶自爆有「金手指」　每X必中超幸運

記者吳雨婕／綜合報導2018/09/01 17:07
▲謝金晶、邱孟昊一起參與「扭扭樂捐電子發票做公益活動」。（圖／南區國稅局提供 , 2018.09.01）
▲謝金晶、邱孟昊一起參與「扭扭樂捐電子發票做公益活動」。（圖／南區國稅局提供 , 2018.09.01）

豬哥亮愛女謝金晶與帥氣巨人邱孟昊聯手受邀「推廣雲端發票活動大使」，今（1）日下午現身台南，出席南區國稅局所舉辦的「扭扭樂捐電子發票做公益活動」，現場兩人大玩四米高的巨型扭蛋機，還一起快閃熱舞。提到發票，邱孟昊笑說：「我是中獎達人，剛入行的辛苦歲月，經常靠著中獎發票神救援，買吐司度日。」

談起發票，謝金晶笑說：「我是迷糊出名，以前紙本的發票，在我手中不到一天即宣告失蹤，看到身旁的好友們中獎，只能乾瞪眼的羨慕啦，現在有了雲端發票，正好解決我的迷糊。」

邱孟昊提到：「剛入行時因為186的身高，站在男主角身旁太過顯眼遭排擠，星運衰連連，生活拮据，但感謝老天眷顧，讓我的發票經常中獎，由200到2000元不等，而這些獎金就是支持我生活的來源，記得有次剛繳完房租，就面臨身無分文的窘境，好在中了200元發票獎，當下即買了一條土司與果醬，很幸運的又撐過了一周。」


▲邱孟昊（右）曾經因為中了發票，而舒緩緊繃的經濟壓力。（圖／南區國稅局提供 , 2018.09.01）

提到運氣，邱孟昊說很愛玩扭蛋機，但手氣就是背，總是扭到不喜歡的，曾花了一千多元，就是扭不到最愛的玩偶，還被好友虧很衰的黑手指，而被好友暱稱金手指的謝金晶則笑說從小就愛扭蛋機，每次心愛的玩偶幾乎一扭就中。而謝金晶近日忙錄製新輯外，更參加舞蹈節目挑戰，纖細的謝金晶坦言壓力有些大，為了練舞一個月讓體重再掉了2公斤，謝金晶坦言：「想努力的拚到12月的晉級總決賽。」日前她還因練舞拉傷肋骨筋膜，寸步難行，起床時還需忍著痛楚。


▲謝金晶（左）被封為扭蛋達人。（圖／南區國稅局提供 , 2018.09.01）

關鍵字謝金晶邱孟昊
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