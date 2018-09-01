警大校慶 賴揆強調年改意義與重要性

（中央社記者邱俊欽、吳睿騏桃園1日電）行政院長賴清德今天在中央警察大學校慶活動中強調，總統蔡英文推行年金改革，在國家財政上的重大意義，是讓軍公教人員在服務期滿時，都能順利領到退休金。

賴清德上午出席中央警察大學82週年校慶暨開學典禮，這也是賴清德上任閣揆後，首度蒞臨警察大學。他除了恭賀警大生日快樂，也推崇警大這82年來春風化雨、作育無數英才，是人民安心、社會安定、國家安全的重要力量。

賴清德表示，警大與一般大學不同，肩負國家重大任務，期勉同學要有奉「人民為國家主人」的民主精神，也要服從長官領導，視同仁為兄弟姐妹，彼此共同合作完成任務的倫理精神；臨事不退縮，要客觀應用科技，突破困難的科學精神。