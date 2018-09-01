華府馬侃追思儀式 106歲母親強忍悲傷出席

這是羅貝塔（Roberta McCain）在愛子馬侃（JohnMcCain）過世後的追悼儀式中首次露面。羅貝塔在副總統彭斯（Mike Pence）和國會議員推崇讚揚她的「愛國英雄」、「國家瑰寶」愛子悼詞中，神情堅毅沉著。

這位馬侃家族大家長坐著輪椅進入國會大廳，強忍悲傷，維持沉穩風範。她緊握泣不成聲孫女梅根（Meghan McCain）的手，耳邊細語安慰她。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）已故美國聯邦參議員馬侃的遺體今天移靈華府，舉行追思儀式，在場悼念人士中，身穿黑色圓點透明罩衫的銀髮女士，是馬侃高齡106歲母親，她曾經歷愛子淪為戰俘的5年煎熬歲月。

來到覆蓋國旗的靈柩前，羅貝塔也只是在胸前輕輕劃十，然後悄然離開國會大廳。

馬侃曾在越戰中擔任海軍戰鬥機飛行員，多次死裡逃生。但在1967年，羅貝塔一度以為永遠失去愛子。當時她和丈夫在倫敦，盛裝準備前往伊朗大使宅邸赴宴，卻接到電話通知愛子「強尼」（Johnny）在河內駕機出任務遭擊落。翌日，他們被告知馬侃遭敵軍俘虜。

羅貝塔在2008年接受媒體訪問時說：「你相信嗎？那是我一生中最棒的消息。」

馬侃當年競選總統時，羅貝塔經常陪他各地造勢，扮演忠誠卻又直言不諱的支持者，對於所見情況坦率相告。

馬侃在著作中提到自己的母親「從小被鼓勵以優雅、不失幽默的方式，接受自己的選擇伴隨而來的責任和犧牲」。

羅貝塔的父親是成功的石油商人，經常帶著羅貝塔和孿生姊妹洛雯娜（Rowena）長途旅行。

羅貝塔19歲在墨西哥蒂華納（Tijuana）和後來官拜上將的馬侃父親私奔。

羅貝塔對旅行的熱情從未降溫，經常租著車和孿生姊妹遊歷歐洲或印度等地，一連數月。她曾造訪匈牙利、土耳其、澳洲、泰國、日本，甚至深夜搭乘巴士穿越約旦沙漠。

羅貝塔也有固執的一面。90多歲時，她試圖在法國租車但因年事過高遭拒。

羅貝塔告訴「紐約時報」（NYT），她未因此卻步，反而買下一部車在歐洲走透透，然後利用海運把車運到美國東岸，並且一路開到加州。

羅貝塔經常被問到當初如何度過愛子成為戰俘的煎熬歲月。

「我丈夫選擇他的職業，強尼也作同樣選擇。人們在高處工作，一旦意外發生。你不能抱怨，是你選擇入這行。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070901