文資保存 鄭麗君：沒有人是局外人

文化部從今年5月至8月在全國北中南東與離島，舉辦12場「全國文化資產會議」分區論壇，今天在台北福華國際文教會館舉行全國大會。行政院政務委員林萬億、文化部長鄭麗君，還有澎湖縣、台南市、高雄市、台北市、台灣電力公司、國防部、財政部國有財產署等代表都出席，就文資跨域治理主題進行跨部會、跨領域的交流對談。

（中央社記者鄭景雯台北1日電）文化部長鄭麗君今天在「全國文化資產會議」全國大會上說，唯有文化保存做得成功，才能讓國家帶著靈魂往前走，過去倡議「部部都是文化部」，進而提升到「沒有人是局外人」。

鄭麗君表示，在先前的12場分區論壇，文化部統計與會者最關心的議題，以文化資產價值評估及保存多樣性議題最受關注，其次是文資人才培育、文資審議及資料公開，「看到這2年大家關心議題，從個案保存進而到上游系統性的法規檢討，與文資保存1.0邁向2.0的觀念一致。」

鄭麗君也感謝地方支持，持續進行文資保存工作，除了「歷史三期計畫」，更提出「再造歷史現場計畫」四年共新台幣64億元的特別預算，使得每年投入預算，從2016年的6億元、2017年的13億元，繼續成長為2018年的15.8億元。

文化部也持續辦理古蹟審議，鄭麗君表示，她上任後增加8處國定古蹟，全台即將要有100個國定古蹟，文資局也已修法把所有權人自付比率從10%降為5%，95%的修復經費將由文化部編列預算補助，表達對地方政府的支持。

鄭麗君也提到，近期文化部預算結構翻轉，過去硬體為主的文化預算，翻轉為增加軟體預算，其中文資局明年在無形文化資產保存及傳承預算成長3倍，國立傳統藝術中心除原有預算外，也將傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫的專案預算倍增為1億元。

鄭麗君強調，「唯有文化保存做得成功，才能讓國家帶著靈魂往前走」，過去倡議「部部都是文化部」，進一步要提升到「沒有人是局外人」，希望公家、民間一起努力，翻轉過去保存和發展的兩難困境 ，讓文資保存不再只是「保鮮膜式」的保留、保留歷史，而是回到民眾的生活，賦予文化資產新生命。

鄭麗君還提到，文資局未來升格為文資署後，希望能成立水下保存中心，研議成立水下博物館的可行性；在文化考古部分，也希望把台灣史前文化博物館南科分館更名為南科考古館，建立國家考古專業博物館，強化文物出土保存。（編輯：吳佳穎）1070901