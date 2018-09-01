亞運／不意外！　王宗豪強投中華隊大勝中國奪銅

印尼雅加達雅亞運賽事棒球項目，中華隊今（1）日靠著首局姜建銘、林加祐連續適時安打演出，加上4局下「詹皇」詹子賢開轟帶動下，先發投手王宗豪6局無失分強勢好投，終場中華隊以8局10:0提前擊敗中國隊，毫無意外奪下銅牌。
王宗豪本屆賽事堪稱「鐵人」，不但首戰對南韓投出3局無失分，之後對中國中繼、對日本後援，今天又對中國隊先發，出賽數起碼4場。
中華隊這場推出業餘左投王宗豪先發，他首局就投出三上三下，中華隊1局下就發威，戴如量獲得保送，林瀚犧牲觸擊推進隊友上二壘，姜建銘擊出三壘安打，幫助中華隊先馳得點，下一棒林加祐的三壘穿越安打，再度打回中華隊第2分。
不過林加祐也因為之後跑壘拉傷，被迫提前退場，次局中華隊又有攻勢陳瑞慕敲安後，林祖傑短打推進，林瀚敲出中外野穿越安打，再度拉開比分為3:0。
4局下中華隊攻勢再起，陳瑞慕敲安後，林祖傑內野滾地球發生造成對手暴傳，戴如量一棒敲出三壘安打再送回2分，林瀚高飛犧牲打，詹子賢再轟出2分砲，一棒拉開比分為8:0。
林承飛6局下敲出適時安打再追加分數，中華隊王宗豪6局只被敲1安，7局王玉譜出賽後援1局無失分，8局陳柏豪後援也力保不失分，中華隊8局下戴如量盜壘成功，最後由中國再見失誤，10：0提前結束比賽。