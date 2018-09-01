亞運／不意外！　王宗豪強投中華隊大勝中國奪銅

印尼雅加達雅亞運賽事棒球項目，中華隊今（1）日靠著首局姜建銘、林加祐連續適時安打演出，加上4局下「詹皇」詹子賢開轟帶動下，先發投手王宗豪6局無失分強勢好投，終場中華隊以8局10:0提前擊敗中國隊，毫無意外奪下銅牌。

王宗豪本屆賽事堪稱「鐵人」，不但首戰對南韓投出3局無失分，之後對中國中繼、對日本後援，今天又對中國隊先發，出賽數起碼4場。

中華隊這場推出業餘左投王宗豪先發，他首局就投出三上三下，中華隊1局下就發威，戴如量獲得保送，林瀚犧牲觸擊推進隊友上二壘，姜建銘擊出三壘安打，幫助中華隊先馳得點，下一棒林加祐的三壘穿越安打，再度打回中華隊第2分。