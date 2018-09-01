〈觀察〉多元化飲食崛起+通路業者火上加油 烘焙業高

中秋節就要到了！月餅、蛋黃酥的行銷活動排山倒海撲來，其實，除了這些節慶應景的烘焙食品之外，烘焙產業在台灣正加速在你我的生活飲食中，擴大其影響，而烘焙產業的市場規模，也因需求的崛起而正以加速度成長。

多元化的飲食潮流驅動下，配合即食、即飲的生活步調，台灣烘焙商機正快速成長，並已成長到 1 年 600 億元市場規模，統一企業 (1216-TW) 集團內的烘焙事業，去年營收成長至 60 億元，統一今年烘焙事業的規模仍將攀升，食品、通路業者也正共享烘焙市場成長的商機。

統一企業董事長羅智先認為烘焙產業在台灣將是一個精彩的產業。(鉅亨網記者張欽發攝)

食品股中，統一挾本身統一超商 (2912-TW) 的龐大連鎖行銷通路規模而促成烘焙事業的高速成長，其銷售並擴及到其他連鎖超商體系；但此一商機則引起全家便利 (5903-TW) 的注意，並已投資 17 億元成立福比麵包廠供應自連鎖體系，預計在今年達成損益兩平的目標。全聯則瞄準現烤麵包市場的商機，今年規劃投資 5 億元自建冷凍麵糰廠，並延伸在各地興建小型麵包烤焙廠。目前全聯一年相關業績達 20 億元，自營麵包供應鏈建置完成後，可望進一步拉抬營收的成長。