鎖定法德強項產業 經濟部組團參訪談合作

（中央社記者朱則瑋台北1日電）經濟部率領由產官研代表組成的訪問團，前往歐洲，鎖定德國、法國強項產業，進行交流並簽署國際產業合作備忘錄，推動台灣跟歐洲國家在智慧製造及人工智慧領域的合作深度。

經濟部政務次長龔明鑫8月25日至9月2日率領「智慧機械產業合作訪問團」前往歐洲，於法國參訪航太產業及物聯網新創產業，在德國則是以智慧製造及人工智慧為重點，期間也促成台德雙邊智慧機械產業公協會對接，並與德國官方進行交流，瞭解法、德如何將工業4.0落實在中小企業上，也完成簽署2項國際產業合作備忘錄。