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娛樂

男星插隊約飯成功　捧玫瑰花會江蕙

記者吳雨婕／綜合報導2018/09/01 15:34
▲涂善存（右）插隊成功，與江蕙一起吃飯。（圖／佳葳娛樂提供 , 2018.09.01）
▲涂善存（右）插隊成功，與江蕙一起吃飯。（圖／佳葳娛樂提供 , 2018.09.01）

因傳了一張七夕愛心照被「二姊」江蕙封為最帥暖男的涂善存真的「插隊」成功，於日前與江蕙約吃晚飯，對於想約二姊吃飯卻一直沒約到的其他排隊者，聽聞無不捶胸頓足，直打聽涂善存是誰，為何能約到不愛出家門的二姊，在朋友圈中造成一陣好奇。

其實二姊一路對於提攜後進不遺餘力，也常默默觀察並關心演藝圈新人動向，也不時在臉書關懷時事與鼓勵新人，像是目前正在戲劇拍攝的新人高郁捷，亦被二姊轉發過跳舞視頻鼓勵她。涂善存從知道有機會能見到二姊開始，整整三天不太吃東西，說要把體態調整到最好，吃飯前一晚還緊張到失眠，當天還一直傳衣服給經紀人討論，說要穿哪套比較帥，讓經紀人哭笑不得。


▲涂善存（右）從知道能見到二姊開始，整整三天不太吃東西，說要把體態調整到最好，吃飯前一晚還緊張到失眠。（圖／佳葳娛樂提供 , 2018.09.01）

二姊雖然封麥，但依舊體態姣好容光煥發，第一次見到二姊的善存一直忍不住直喊二姊「姊姊」，因為二姊實在保持得太好了，讓善存之後還偷偷跟經紀人說二姊本人好年輕好漂亮。此外，涂善存還偷偷準備了玫瑰花送給初次見面的二姊，二姊開心驚喜收下。

飯後二姊也大方與善存合照，拍出來的照片讓現場大家驚呼這兩人實在太登對，俊男美女的組合完全無違合，二姊還有點小女生的羞澀感，實在狀態太好了。二姊雖然封麥，但平時還是靠競走維持運動習慣，競走會大量出汗也挺耗體力。

關鍵字江蕙涂善存
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