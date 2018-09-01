男星插隊約飯成功　捧玫瑰花會江蕙

因傳了一張七夕愛心照被「二姊」江蕙封為最帥暖男的涂善存真的「插隊」成功，於日前與江蕙約吃晚飯，對於想約二姊吃飯卻一直沒約到的其他排隊者，聽聞無不捶胸頓足，直打聽涂善存是誰，為何能約到不愛出家門的二姊，在朋友圈中造成一陣好奇。

其實二姊一路對於提攜後進不遺餘力，也常默默觀察並關心演藝圈新人動向，也不時在臉書關懷時事與鼓勵新人，像是目前正在戲劇拍攝的新人高郁捷，亦被二姊轉發過跳舞視頻鼓勵她。涂善存從知道有機會能見到二姊開始，整整三天不太吃東西，說要把體態調整到最好，吃飯前一晚還緊張到失眠，當天還一直傳衣服給經紀人討論，說要穿哪套比較帥，讓經紀人哭笑不得。