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中央社

登月鉅片不見插旗經典畫面 挨轟不愛國

中央社2018/09/01 13:58
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）改編太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）真實登月故事的電影「登月先鋒」（First Man）還未全面上映，便因電影裡未出現插上美國國旗的經典場景而遭批缺乏愛國精神。

這部由加拿大人氣男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的電影本週在威尼斯影展首映，而片中未出現插旗場景的消息一傳回美國，立刻引發聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）抨擊，他直言：「簡直愚蠢至極」。

盧比歐發推文表示：「美國民眾為這項任務埋單，太空船也是美國人造，科技也來自美國，船上還載有美國太空人。」

阿姆斯壯的兒子芮克．阿姆斯壯（Rick Armstrong）、馬克．阿姆斯壯（Mark Armstrong）今天與「登月先鋒」原著作者韓森（James Hansen）對相關指控做出反擊。

他們透過共同聲明表示，「登月先鋒」意在講述兩人父親的登月之旅，並向外界揭開「神話背後的男人」面紗。

「這個故事富有人味，是屬於全人類的作品。」

「當然，（這部電影）也讚揚美國成就，並為『全人類』的結晶喝采，正如阿姆斯壯及奧德林（BuzzAldrin）在月球留下的那面牌匾所說。」

這3人說，他們並不認為這部電影「有絲毫反美意圖」。

導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）也否認試圖藉由刪除經典場景主張個人政治立場，他透過聲明表示：「這是否為政治主張，答案是否定的。」

達米恩查澤雷說，這部電影不僅僅描述美國歷史的非凡成就之一，更關乎人類史上的其中一項輝煌戰果。

「登月先鋒」預計10月12日全美上映。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070901

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