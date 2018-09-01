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〈觀察〉街口台版餘額寶非死路 一招可望起死回生

鉅亨網2018/09/01 14:30
鉅亨網 / NOWnews
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街口支付在 8 月 27 日大張旗鼓宣布，將在 9 月 3 日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，文宣中甚至宣稱「保障年收益 1.2%-1.8%，高於定存利率」，此舉卻讓金管會怒斥「儲值，不是存款，不能給利息」，最後台版餘額寶被勒令喊卡下架。不過，「街口託付帳戶」是否就此胎死腹中不能與世人相見？答案是未必，只要尋求投信合作，就有機會起死回生。

2015 年 10 月上線的街口支付，以「鄉村包圍城市」的策略，從線下的夜市攤販出發，慢慢以鋪天蓋地方式打入各式商家，三年來快速圈客，搶下 120 萬個下載會員，線下支付點已超過 6.5 萬個商家，每個月街口支付的交易量從最初的 1.9 萬筆，一路暴增至現在平均 320 萬筆，每個月的交易額也成長了快 150 倍，而且街口支付在今年初已經啟動電子支付帳戶，串接 12 家銀行帳戶，推出免手續費跨行轉帳、儲值、提領等服務，比競爭對手 LINE Pay 更早提供這些服務，可說是在台灣電子支付市場雄霸一方山頭。

但面對 LINE Pay 攜手一卡通也將推出電子支付帳戶，可能擔心 LINE Pay 後發先至，街口支付大動作將金融服務推進到下一步，也就是企圖從現在的台版支付寶，進階到台版餘額寶，標榜只要「儲值就能享高息」，且保障年收益 1.2%-1.8%。

「街口託付帳戶」遭金管會勒令下架廣告。(圖：街口支付提供)
「街口託付帳戶」遭金管會勒令下架廣告。(圖：街口支付提供)

沒想到宣傳才一上線，就被金管會要求下架，究竟街口踩到什麼紅線？

首先，街口文宣明目張膽就寫著「儲值可以有利息囉！」但因為街口屬於電子支付業者，金管會因此認定「電子支付並非銀行，儲值並非存款，不能支付利息。」街口透過看起來像是優利存款的圈客手法，以高息來利誘消費者加入儲值，碰觸到金管會的敏感神經。

然而細究「街口託付帳戶」這項服務，如果街口想要比照大陸餘額寶「投資國內貨幣基金」，其實是合法的，因為金管會已在今 (2018) 年 4 月開放電子支付能買國內貨幣基金的，當時就被外界視為台版餘額寶的鬆綁，而街口支付便是第一家獲得核准通過的電支機構，「原則上」來說，街口要推出台版餘額寶並不真的違法。

錯就錯在，街口喊出保障「年收益 1.2%-1.8%」，但是據金管會統計，台灣貨幣市場基金利率僅約 0.3-0.4%，街口保障的收益遠高於國內貨幣基金的收益，因此傳出是街口打算自己補貼績效缺口。

倘若傳言屬實，街口沒有提出具體的投資框架，且從年收益來看，疑似並非與投信合作買貨幣基金，行銷遊走法規邊緣，就不符合金管會開放的台版餘額寶條件，而且不合規還「偷跑」，因此惹毛金管會。

「街口託付帳戶」並非陣亡，只要搞清楚法規，去尋求投信合作、並且投資國內貨幣基金，把遊戲規則走在合法的軌道上，台版餘額寶還是有機會起死回生。

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