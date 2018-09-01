颱洪中心整併 科技部：因應極端氣候挑戰

科技部今天透過新聞稿表示，所屬國家實驗研究院颱風洪水研究中心與行政法人國家災害防救科技中心整併，是為了因應氣候變遷下漸趨嚴峻的挑戰，加上立法院也有相關決議，要求轄下性質功能類似法人中心應整併，以發揮綜效。

熱帶性低氣壓及西南氣流為中南部帶來豪雨，造成淹水等災情，而颱洪防減災關鍵技術研發的單位颱洪中心，年底將要整併，包括中央氣象局副局長鄭明典、中央氣象局前局長辛在勤等人都憂心影響防救災能量。

科技部指出，台灣目前最頻繁的災害衝擊為颱風洪水，對民生的衝擊也最大，經國研院董事會提案，基於科技研發輔助政府決策角度，考量災防中心為國家防、救災應變重心，因此，提案將颱洪中心併入災防中心。

未來透過颱洪中心對預判和分析專業建議，將有利應變指揮官更好的決策研判，把原本屬於國研院三級研究單位的颱洪中心提升納入二級單位的行政法人災防中心，兩單位研究能量結合，更有助於面對極端氣候的衝擊。

科技部表示，整併過程兩中心密集召開工作會議，就研究計畫內容，人員專業進行討論，確保颱洪中心研究人員轉移至災防中心後，不論在員額、經費及研究能量上均能維持，且明年度災防中心也相對應新增智慧化颱風洪水技術研究計畫。

至於相關科研設備規劃，像是水文觀測儀器，考慮國內學界對相關設備需求大，由國研院國網中心針對高端水文研究領域，利用其高速電腦結合國內大專院校能量，持續發展高端水文模式研發團隊；無人機團隊則續留國研院，未來將配合院內其他計畫做廣泛應用。

不管是颱洪中心與災防中心，都是以科學技術研發為主的研究中心，兩中心長期以來與國內相關單位如氣象局、水利署等都有密切合作，颱洪中心長期將其所開發的氣象系級預報模式資料主動提供氣象局參考，未來併入災防科技中心後，也將維持並擴大基礎及整體研究能量，持續與相關單位合作。（編輯：鄭雪文）1070901