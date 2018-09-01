晶圓代工扮推手 投信看好科技股重返主流

（中央社記者田裕斌台北1日電）全球第2大晶圓代工廠格芯（Globalfoundries）無限期擱置7奈米投資計畫，超微（AMD）轉單台積電，帶動晶圓代工成為盤面焦點，投信認為，這將帶動科技股重返台股主流。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，晶圓代工等權值股扮演大盤重要推手，使得電子股重返主流，原本各主要指數中，以非金電指數與金融指數所在位子相對較高，不過隨著近日電子指數呈現補漲態勢，使得各主要指數於相繼來到8月初的高點附近後，皆出現回檔整理走勢。

廖哲宏指出，先進製程進程越發困難，拉大台灣晶圓代工產業與競爭對手的差距，這使得台灣晶圓代工產業在技術上持續領先，將來人工智慧的許多應用、邊緣運算、手機晶片等仍須仰賴先進製程，台灣在先進製程代工的領先將受惠這些先進製程晶片的需求，長期將持續成長，成為未來推動成長的重要引擎之一。