水果也分藍綠？馬英九：大陸不買民進黨執政縣市的水果

今（1）日上午，國民黨「中央助選團」成軍記者會於中央黨部舉行，由黨主席吳敦義擔任團長、前總統馬英九擔任名譽團長。馬英九在致詞中提到，南部有一位鳳梨伯告訴他，以前種的鳳梨都可外銷中國大陸，但現在對岸不再收購他的鳳梨，損失千萬以上，真的是讓他欲哭無淚！馬英九指出，經打聽後發現，原來只要是民進黨執政縣市所種植的水果，大陸就不考慮收購。

綜合媒體報導，馬英九表示，從五月下旬開始就跑遍全台各地鄉鎮助選，近距離聽到了人民的聲音。包括高雄一名鳳梨伯向他抱怨，現在種的鳳梨都賣不到大陸，讓他損失超過 1 千萬；還有花蓮一名旅館業者也告訴他，原本經營了 5 家旅館，以前一、兩個月就可以賺進 4、5 百萬，如今卻是月月慘賠 200 萬，「他幾乎要掉著眼淚跟我們說，你們回來好不好！」