水果也分藍綠？馬英九：大陸不買民進黨執政縣市的水果

今（1）日上午，國民黨「中央助選團」成軍記者會於中央黨部舉行，由黨主席吳敦義擔任團長、前總統馬英九擔任名譽團長。馬英九在致詞中提到，南部有一位鳳梨伯告訴他，以前種的鳳梨都可外銷中國大陸，但現在對岸不再收購他的鳳梨，損失千萬以上，真的是讓他欲哭無淚！馬英九指出，經打聽後發現，原來只要是民進黨執政縣市所種植的水果，大陸就不考慮收購。
綜合媒體報導，馬英九表示，從五月下旬開始就跑遍全台各地鄉鎮助選，近距離聽到了人民的聲音。包括高雄一名鳳梨伯向他抱怨，現在種的鳳梨都賣不到大陸，讓他損失超過 1 千萬；還有花蓮一名旅館業者也告訴他，原本經營了 5 家旅館，以前一、兩個月就可以賺進 4、5 百萬，如今卻是月月慘賠 200 萬，「他幾乎要掉著眼淚跟我們說，你們回來好不好！」
▲中國國民黨 1 日在黨中央舉行 2018 中央助選團成立誓師記者會，分別擔任團長、名譽團長的黨主席吳敦義（前右 2）、前總統馬英九（前右）上午共同出席，拉抬國民黨選情。中央社記者孫仲達攝 107 年 9 月 1 日
馬英九還說，在桃園市場拜票的時候，有一名女菜販拉著他的手道：「總統，兩岸關係要改善啊！」他認為，現在民怨重重，大家都知道是什麼地方出了問題，若是國民黨再不振作，「我們就是不及格的在野黨！」
報導指出，馬英九最後也透露，現在農產品之所以難以銷往大陸，「我們到處打聽，原來是大陸說民進黨執政的縣市不考慮。這不是我們自己要這樣，大陸就是不收。」他強調，所以只要哪個地方有水果農的，一定要讓他們知道這件事，讓他們能「知所選擇」。