中國投資非洲 非媒：生態系統遭破壞

這名記者提問說，「中國在非洲投資的一些工程項目對當地環境產生了危害，並且許多中資公司在非洲只用中國工人，不用或較少雇傭當地勞工。」

據美國之音（VOA）中文網，有53個非洲國家參加的中非合作論壇北京峰會3到4日登場前夕，中國政府昨天舉行峰會首場記者會，來自喀麥隆的媒體記者在會中提出加強保護非洲環境和增加雇用非洲勞工的問題。

（中央社台北1日電）美國之音引述喀麥隆媒體報導，中國在非洲國家投資的一些工程案對當地環境造成危害，森林遭砍伐、生態系統被破壞。非媒呼籲，中國和非洲國家在合作的同時都必須嚴肅對待環境的損失。

中國國際貿易促進會會長姜增偉回答說，中國在非洲開展項目重視環保，中國投資非洲的項目要根據互利互惠原則和市場需要，隨著非洲勞工的技術能力逐漸成熟，在非洲雇用中國工人的比例將會減少。

姜增偉說，中方在確保工程品質和嚴格按照合約要求的基礎上，會考慮當地社會和民眾從利益角度提出的要求。

他認為，和過去相比，在非洲的中資企業發生環保和雇工問題的比率越來越少。

喀麥隆論壇報記者克里斯托弗對美國之音表示，希望國際社會重視非洲國家的環保和就業問題。他以中資承包商參與的Bamenda-Mamfe公路建設合作案為例，說明了保護非洲環境的重要性和必要性。

克里斯托弗說：「這些地區的大片土地上，森林被砍伐，土地被用於耕種或者建造住宅，生態系統被破壞，所以社區總是在抱怨。」

他表示：「我們認為，應該採取措施補償他們，但是這些補償遠遠不足以扭轉環境破壞所造成的後果。我認為，中國和非洲國家在合作的同時都必須嚴肅對待環境的損失。」

美國之音並引述美國數位媒體「石英」（Quartz）報導，6月上旬，肯亞首都奈洛比（Nairobi）出現數十名活動人士舉行的反對煤炭燃料集會，抗議中肯合資在旅遊勝地和聯合國教科文組織保護的文化遺址興建燃煤發電廠。

石英報導，中國擴大投資在本國建設可再生能源的發電廠，與此同時則在海外建設了數百座燃煤發電廠。

克里斯托弗說：「但是據我了解，我還沒有見到哪個社區得到了補償。有時候他們說這些社區會得到補償，但是他們沒有。這些社區只有起來反抗或者抗議，然後政府就會干預。」（編輯：周慧盈/馮昭）1070901