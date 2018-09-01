華人歌曲音樂盛典重啟　莫文蔚抱走3獎

國際天后莫文蔚4度攻蛋，她的最新巡演「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會2018台北站」將於12月22日在台北小巨蛋登場，今（1）日上午門票開賣，莫文蔚得知票房熱賣後開心表示：「實在是太『絕』了！非常非常開心！衷心謝謝歌迷們的支持，期待今年冬至那一天在小巨蛋相遇和吃湯圓。」主辦單位表示，今日一開賣便引來黃牛搶票，因1小時內這些帳號未付款成功，所以有些票會陸續釋出。

「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」正如火如荼在各地舉辦，莫文蔚的招牌美腿也因此躍上微博熱搜關鍵字，網友紛紛被這104公分美腿吸引。日前莫文蔚出席在北京舉行的「2018華人歌曲音樂盛典」，一舉拿下3項榮耀，包含：年度最受歡迎女歌手（港台及海外地區）、年度全能女藝人，以及年度金曲。