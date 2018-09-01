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娛樂

華人歌曲音樂盛典重啟　莫文蔚抱走3獎

記者吳雨婕／綜合報導2018/09/01 17:54
▲莫文蔚拿下「2018華人歌曲音樂盛典」3項獎。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.09.01）
▲莫文蔚拿下「2018華人歌曲音樂盛典」3項獎。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.09.01）

國際天后莫文蔚4度攻蛋，她的最新巡演「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會2018台北站」將於12月22日在台北小巨蛋登場，今（1）日上午門票開賣，莫文蔚得知票房熱賣後開心表示：「實在是太『絕』了！非常非常開心！衷心謝謝歌迷們的支持，期待今年冬至那一天在小巨蛋相遇和吃湯圓。」主辦單位表示，今日一開賣便引來黃牛搶票，因1小時內這些帳號未付款成功，所以有些票會陸續釋出。

「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」正如火如荼在各地舉辦，莫文蔚的招牌美腿也因此躍上微博熱搜關鍵字，網友紛紛被這104公分美腿吸引。日前莫文蔚出席在北京舉行的「2018華人歌曲音樂盛典」，一舉拿下3項榮耀，包含：年度最受歡迎女歌手（港台及海外地區）、年度全能女藝人，以及年度金曲。


▲莫文蔚參與「2018華人歌曲音樂盛典」。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.09.01）

這次華歌榜時隔6年重新啟動，莫文蔚一次就拿下3項獎，除了開心，更感謝這一路走來支持她的歌迷朋友。她特地和華歌榜音樂總監溝通，將她出道25年以來最膾炙人口的16首歌曲編排成了一個10分15秒的組曲串燒，取名為「25歲的中場情歌」。


▲莫文蔚的大長腿一直是外界關注的焦點。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.09.01）

關鍵字莫文蔚2018華人歌曲音樂盛典
小禎不碰酒改喝這個　網友傻眼了妮妮暴風成長　那對夫妻這樣教

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