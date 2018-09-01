癌症篩檢政策擬轉型 檢查頻率將因人而異

但考量精準醫療是國際間新趨勢，國健署擬將4癌篩檢轉型為精準預防保健服務，未來將結合各專業學會檢討現行政策內容，朝向提供個人化服務方向發展。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿宣布此消息，國健署癌症防治組組長吳建遠受訪時表示，民國99年推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌等4大癌症篩檢以來，至今服務多達4000萬人次，發現34萬癌前病變和4萬癌症。

（中央社記者張茗喧台北1日電）全台每年有約500萬人次接受國健署的4項癌症篩檢，符合條件者平均2到3年就能做一次篩檢。國健署擬檢討篩檢政策，針對個人病史、年齡、過去篩檢結果等，訂定不同篩檢頻率。

吳建遠指出，一般民眾生病都會主動尋求醫師治療，反觀癌症篩檢是針對健康的民眾提供的，多數人並不覺得自己需要，還得花時間到醫療院所檢查，成為推動篩檢的一大瓶頸。

此外，即便是同年齡的女性，也可能因病史、身體狀況、生育數量等因素影響，而有不同罹癌風險。

以乳癌為例，目前45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每兩年可篩檢一次，不過，女性罹患乳癌除和年紀有關，晚生小孩、生育數少的女性罹患乳癌風險可能比早生且生育數多的女性來得高。

因此，未來擬結合健保資料庫，針對個人病史、潛在疾病及過往篩檢結果，算出每個人罹癌風險高低，風險高的女性每兩年可篩檢一次，低風險的女性則可望放寬篩檢頻率。

吳建遠說，如此不僅能有效利用有限的醫療資源，更減少非必要的篩檢所造成的困擾，近期將邀集各科醫學會專家開會討論，盼讓癌症篩檢更精準。（編輯：梁君棣）1070901