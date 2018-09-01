亞運／籃球也好想贏　男籃不敵南韓無緣銅牌

雅加達亞運中華男籃今(1)日與南韓爭搶銅牌，不過南韓靠著歸化洋將Ricardo Ratliffe的威猛表現，讓中華隊始終無法突破，雖然末節全力追分，終場還是以81:89落敗，只能眼睜睜看著南韓收下銅牌。

一開局中華隊就靠著周柏臣率先得分，然後陳盈駿補上三分球，先取得5:0領先，不過南韓喊出暫停後，打出一波攻勢逆轉比數。南韓靠著 Ratliffe獨拿12分，比中華隊整隊得分還多，第一節打完11:21落後南韓。

南韓在Ratliffe鎮守下，讓中華隊禁區一籌莫展，不過中華隊也靠著幾次快攻和罰球，一度把比數逼近到7分，不過南韓外線發，再度把領先拉開。中華隊喊出暫停之後，劉錚也在外線放箭，緊咬比分不過南韓也立刻回敬，第二節結束前，南韓Ratliffe灌籃得分，Ratliffe前兩節就抓下9籃板砍進20分，上半場結束，中華隊33:45落後。