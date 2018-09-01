中市警反毒通報網建功　查獲各式毒品226753公克

臺中市警察局執行第2波安居專案，成果斐然，共查獲販毒案170件182人、聲押127人，查扣各級毒品226,753公克、販毒所得3百多萬餘元，其中刑大查獲第三級毒品K他命共111公斤490公克、第二分局查獲第二級毒品安非他命共77公斤，烏日分局查獲栽種工廠大麻331株，阻止毒品流入市面危害國人，績效最為顯著。

第一分局於專案期間查獲隱身於社區大樓內的販毒集團，逮捕藥頭2人、藥腳4人，並查扣第二級毒品安非他命182.4公克、搖頭丸22.13公克、安非他命吸食器2組、現金新臺幣5萬7,000元等證物；如此優異績效背後，還藏著一段感傷的故事:某社區一名保全的女友因誤交毒友而分手，甚至染上毒癮，該保全從此相當厭惡毒蟲，特別注意社區內是否有吸毒、行為異常之人，並成為警方反毒友善通報網的一員，有「社區守護神」之稱，也多次協助警方順利查緝到這些毒蟲。