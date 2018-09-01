中市警反毒通報網建功　查獲各式毒品226753公克

臺中市警察局執行第2波安居專案，成果斐然，共查獲販毒案170件182人、聲押127人，查扣各級毒品226,753公克、販毒所得3百多萬餘元，其中刑大查獲第三級毒品K他命共111公斤490公克、第二分局查獲第二級毒品安非他命共77公斤，烏日分局查獲栽種工廠大麻331株，阻止毒品流入市面危害國人，績效最為顯著。
第一分局於專案期間查獲隱身於社區大樓內的販毒集團，逮捕藥頭2人、藥腳4人，並查扣第二級毒品安非他命182.4公克、搖頭丸22.13公克、安非他命吸食器2組、現金新臺幣5萬7,000元等證物；如此優異績效背後，還藏著一段感傷的故事:某社區一名保全的女友因誤交毒友而分手，甚至染上毒癮，該保全從此相當厭惡毒蟲，特別注意社區內是否有吸毒、行為異常之人，並成為警方反毒友善通報網的一員，有「社區守護神」之稱，也多次協助警方順利查緝到這些毒蟲。
中市刑大毒緝中心定期以大數據分析出臺中市各行政區的涉毒熱點、時段，並把這些分析出的涉毒熱點及時段提供給各分局及外勤單位作為臨檢盤查勤務的依據，經統計易涉毒熱點146處，共執行擴大臨檢123次，動員警力5920人次，並於這些熱點查獲毒品案243案、268人，保安警察大隊亦據此查獲8公斤毒汽水包，成果豐碩。
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