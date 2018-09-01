降低洪水衝擊 徐國勇:讓城市變吸水海綿

（中央社記者黃旭昇新北1日電）內政部長徐國勇今天訪視新北市自強國中，瞭解推動透水城市的實施成果。他表示，面對極端氣候很難保證不淹水，但透過滯洪與蓄水的概念，建立海綿城市可以將水患災情降至最低。

徐國勇今天中午到達新北市中和區自強國中，聽取新北市府副秘書長邱敬斌、水利局長古沼格說明市府與中央合作推動海綿城市的成果。

邱敬斌表示，透過公共設施解決區域的排水，修訂自治條例規範開發區的逕流量，讓原本淹水地區的中和莒光路、環球購物中心等，不再淹水。除了建物以外，80% 開發地作為綠化與透水城市。