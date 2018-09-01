北京稱居住證不改變繳稅義務 陸委會：矇混不清

中國關於修改「個人所得稅法」的決定，已於8月31日由第13屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議表決通過。中國國務院台灣事務辦公室1日上午透過新聞稿表示，經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。

（中央社記者繆宗翰台北1日電）中國大陸今天起開放申辦「港澳台居民居住證」。中國國台辦宣稱，不會因申請居住證改變台灣民眾在大陸的納稅身分與義務。陸委會下午表示，這是矇混不清、刻意混淆視聽的說詞。

中國新修的個人所得稅法明訂，在中國大陸境內居住滿183日者，視為稅務居民。港澳台居民居住證辦法則規定，符合在陸居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一的港澳台居民，得申領該居住證。

陸委會表示，二者均以相一致的居住期間，作為法規要件，絕非所謂「無對應關係」一語，所可含混帶過，也已有多方的質疑。

另外，國台辦表示，台灣民眾不會僅因申領居住證，而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

陸委會則表示，這種說詞矇混不清、刻意混淆視聽，無法令各界接受，陸委會對於國台辦一味作不當的政治宣傳，忽視民眾權益的作法，深感遺憾。

陸委會指出，居住證是陸方一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，對赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民，納入戶政管理系統，且需提供指紋資料，民眾在陸行止動態，恐遭蒐集掌握。

陸委會表示，目前政府已著手研議於兩岸條例，增訂申報登記制度，並就申領者任重要機敏公職員或參政權益，研議採取必要適當的管制措施。提醒民眾在申領居住證前應先停、看、聽，關注後續的申領及使用情形，避免影響自身權益。（編輯：林克倫）1070901