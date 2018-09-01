NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大會亂搞　中華女籃休息室竟在廁所小禎不碰酒改喝這個　網友傻眼了超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

北京稱居住證不改變繳稅義務 陸委會：矇混不清

中央社2018/09/01 15:35
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北1日電）中國大陸今天起開放申辦「港澳台居民居住證」。中國國台辦宣稱，不會因申請居住證改變台灣民眾在大陸的納稅身分與義務。陸委會下午表示，這是矇混不清、刻意混淆視聽的說詞。

中國關於修改「個人所得稅法」的決定，已於8月31日由第13屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議表決通過。中國國務院台灣事務辦公室1日上午透過新聞稿表示，經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。

大陸委員會下午透過書面說明表示，陸方8月31日通過個人所得稅法，稅法新制與港澳台居民居住證所要求的居住期間，基本一致。

中國新修的個人所得稅法明訂，在中國大陸境內居住滿183日者，視為稅務居民。港澳台居民居住證辦法則規定，符合在陸居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一的港澳台居民，得申領該居住證。

陸委會表示，二者均以相一致的居住期間，作為法規要件，絕非所謂「無對應關係」一語，所可含混帶過，也已有多方的質疑。

另外，國台辦表示，台灣民眾不會僅因申領居住證，而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

陸委會則表示，這種說詞矇混不清、刻意混淆視聽，無法令各界接受，陸委會對於國台辦一味作不當的政治宣傳，忽視民眾權益的作法，深感遺憾。

陸委會指出，居住證是陸方一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，對赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民，納入戶政管理系統，且需提供指紋資料，民眾在陸行止動態，恐遭蒐集掌握。

陸委會表示，目前政府已著手研議於兩岸條例，增訂申報登記制度，並就申領者任重要機敏公職員或參政權益，研議採取必要適當的管制措施。提醒民眾在申領居住證前應先停、看、聽，關注後續的申領及使用情形，避免影響自身權益。（編輯：林克倫）1070901

與柯文哲同台 黃大洲：田園...楊偉中驟逝 庫克群島警方...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan