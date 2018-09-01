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政治

一周軍聞》豪雨成災　軍人節慶祝活動取消

記者呂烱昌／台北報導2018/09/01 16:52
▲國防部將透過編列機密預算方式，採購M1A2戰車。（圖／美國陸軍）
▲國防部將透過編列機密預算方式，採購M1A2戰車。（圖／美國陸軍）

8月26日至9月1日國內軍事新聞

網紅陳沂於個人臉書，發表「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」內容，國防部27日表示，對於陳民直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。國防部也於27日晚間對陳沂提告公然污辱。

823豪雨造成南台灣淹水，國軍積極執行災害防救任務。國防部表示，原訂於8月30日在台北市國際會議中心舉辦「擁抱國軍 幸福共好 軍民聯歡晚會」及31日假桃園棒球場舉辦之「鋼鐵紅不讓 職棒開球」等活動已決定取消辦理。海軍司令部28日也宣布，原訂9月1日(星期六)假蘇澳中正基地舉辦「全民國防教育國防知性之旅-營區開放參觀」活動，已決定取消辦理。

國防部108年度預算書已送至立法院。媒體31日報導，為了防衛首都，憲兵將採購445枚紅隼反裝甲火箭彈；海軍明年編列了新台幣316億多元籌建國造「微型飛彈突擊艇」，預計未來10年內部署完成；在潛艦國造方面，108年起將進入總經費新台幣493億多元的原型艦造艦階段，預計在2025年完成。

至於先前傳出採購的M1A2戰車，未在國防部108年度預算書公開項目中。國防部發言人陳中吉表示，陸軍仍會採購M1A2戰車，但是項目列在機密預算中，採購數量與金額不便公布。

8月26日至9月1日國外軍事新聞

解放軍軍機、軍艦近年來頻頻擾台，對我國構成安全威脅，前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）日前在智庫網站發文建議台灣，應利用解放軍航艦繞行機會進行模擬攻擊訓練。對此，中國大陸國防部30日表示，這個提議不負責任、非常危險。

繼航空自衛隊23日產生第一位女性戰機飛行員後，日本媒體31日報導，海上自衛隊擬取消女性登潛艦服役的禁令，預計以2023年為目標，讓女性自衛官未來也有機會登上潛艦工作。

美國聯邦參議院軍事委員會主席、越戰英雄馬侃（John McCain）8月25日因腦癌辭世，追思會1日在華盛頓國家大教堂舉行。立法院長蘇嘉全獲邀出席追思活動。


▲美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）8月25日因腦癌辭世，他的女兒Meghan McCain在父親的棺木前痛哭。（圖／美國海軍)

 

關鍵字馬侃蘇嘉全職棒m1a2
楊偉中救女溺斃　庫克警方曝關鍵國軍辛苦救災　軍方擬放榮譽假獎勵

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