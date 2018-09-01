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麻豆節市府助促銷文旦　高思博北上新北請益產銷制度

記者陳聖璋/台南報導2018/09/01 17:36
▲台南代理市長李孟諺指出，麻豆文旦很多都是去年就被企業家整區包走，消費者如果要買，真的要趁早，如果太慢就買不到了。 (圖/台南市政府提供)
▲台南代理市長李孟諺指出，麻豆文旦很多都是去年就被企業家整區包走，消費者如果要買，真的要趁早，如果太慢就買不到了。 (圖/台南市政府提供)

一年一度的麻豆文旦節又來到，「2018麻豆文旦產業文化活動」今（1）日在麻豆區公所前廣場盛大登場，代理市長李孟諺指出，今年麻豆雖淹水，但是淹水侷限在六個里，而且水馬上就退，文旦的品質完全沒有受影響，所以消費者可以放心採購。

李孟諺表示，一般的文旦雖然有水分，但是比較粗絲，而麻豆文旦，不但有水分、酸酸甜甜風味好，果肉還很細緻，所以說吃來吃去，還是麻豆文旦品質佳，是全國最好。

農業局表示，今年文旦整體著果正常，中果期前雨水稍有不足，果實重量普遍也較小，但生育後期雨水充足，果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，整體而言果實品質相當穩定，預估產量可達25,000公噸，產值超過9億元。

國民黨台南市長參選人高思博在1日北上，向新北市長朱立倫請益，高思博在參訪板橋果菜市場時指出，「參觀板橋果菜市場，深深體驗到如果台南能把蔬果的產銷配套做好，農業就不再是個高風險的行業，台南的農民就不再因為天災或豐收而擔心 」。

台南市政府農業局主任秘書吳威達表示，農業是蠻辛苦的行業，風險來自於天氣，農政單位已有對天災導致農損的救助因應措施，只要遭逢天災，即會啟動天然災害的相關補救措施，亦積極研擬農業天然災害保險。

吳威達說，天然災害的風險必須用相關救助措施或保險來做補償，台南的產銷措施已有不錯的制度，萬一遭逢天然災害，市府相關單位就會啟動救助措施。

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