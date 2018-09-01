疑瓦斯桶未鎖緊開爐氣爆 7旬翁命危

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）基隆市泰安路一處民宅2樓，疑似瓦斯鋼瓶開關閥未鎖緊，75歲黃姓男子今天上午在廚房開瓦斯爐煮東西時發生氣爆，全身75%受有燒燙傷，正與死神搏鬥中。
黃妻說，家裡後陽台擺放兩桶瓦斯鋼瓶，丈夫昨天晚間把其中一桶瓦斯管線拔掉放在平台，但她不曉得管線已被拔除，開瓦斯時發出吱吱聲響，以為是熱水器發出的聲響，原本不以為意，不久後聞到瓦斯臭味才發覺不對勁，趕緊把開關閥關上。
黃妻表示，上午起床後還念了丈夫幾句，問他為何要拔掉瓦斯管線，出門買菜回來才知道家裡發生氣爆，不清楚確切事發原因。
經消防局初步鑑識，疑似瓦斯鋼瓶開關閥未完全鎖緊，經過一整晚瓦斯外洩後，黃男上午在廚房煮東西時發生氣爆，消防局上午8時45分接獲通報立刻出動百福、暖暖、七堵分隊趕赴現場。
氣爆現場為5樓建物，2樓的廚房一片狼籍，椅子被燒成焦黑，地上到處散落沾有血跡的玻璃碎片，通往後陽台的鐵門也被震垮掉落在地，消防員破門進入屋內時，黃男站在流理台前方，雖黃男仍有意識還能行走，但全身燒燙傷散發焦味，難以判斷黃男是否喝酒，隨後立刻將他送往基隆長庚醫院急救。
院方說，黃男全身75%受有2度到3度燒燙傷，經初步插管後送往燒燙傷加護病房治療，正與死神搏鬥中。（編輯：梁君棣）1070901