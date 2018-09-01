淡水施家古厝 文化部擬提行政院代行修復

鄭麗君表示，文資法施行至今，同時面對許多困境，包括台灣過去在行政體系和法規的限制，不足以挽救正在流失的文化資產，她認為是觀念沒有到位，希望能從「部部都是文化部」，落實到「局局都是文化局」，面對文化資產保存「沒有人是局外人」。

文化部今天在台北福華國際文教會館舉行「全國文化資產會議」全國大會，第一場「文化資產跨域治理座談」中，新北市土城逾百年歷史悠久建物普安堂代表在會場中針對103年部分建物遭拆除表達抗議，希望儘速指定普安堂全區為古蹟，先前被拆除部分再蓋回。鄭麗君指示，將成立普安堂專案小組，就個案進行了解。

文資法第110條規定，「直轄市、縣（市）主管機關依本法應作為而不作為，致危害文化資產保存時，得由行政院、中央主管機關命其於一定期限內為之；屆期仍不作為者，得代行處理。但情況急迫時，得逕予代行處理。」

鄭麗君宣示，中華民國史上不曾有中央代行案例，「我在這邊宣示，我們要勇敢跨出第一案。」針對新北市政府市定古蹟淡水施家古厝，長年沒有得到好的修復，新北市政府也沒辦法編列預算，「已經構成地方不作為，中央代行」，目前研議由文化部向行政院提報，一旦通過，將成為全台首案由中央代行修復的文資案例。

鄭麗君表示，「代行不會成為地方文資不被重視的原因，代行是有前提，只是這是最後一步。」一旦啟動代行，同時會進行咎責，呼籲地方政府首長要積極重視文化保存。咎責部分將移送監察院，提請調查。（編輯：翁翠萍）1070901