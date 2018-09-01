李康生挽母親亮相威尼斯影展　500雙眼睛緊盯

蔡明亮表示：「沒有人知道我其實全身奇癢難耐，我莫名奇妙得了蕁蔴疹，又同時心情激動。擺明了只有14個鏡頭，但500多個位子都坐滿了，戲院外仍有200多人排隊進不來，小康說威尼斯是我們忠實粉絲大本營。」紅毯上，小康挽著媽媽劉金花，攝影師小古也挽著媽媽，兩個媽媽其實也是片中13張臉的其二。



▲（右起）攝影師古恒誼、導演蔡明亮、演員黃雪鳳、劉金花、李康生、製片王雲霖，一起走紅毯。（圖／汯呄霖電影，2018.09.01）

對蔡明亮來說，另一個更大的驕傲就是邀請到坂本龍一為電影配樂，「我從大學就是他的樂迷，怎麽想像得到，《末代皇帝》、《聖誕快樂，勞倫斯先生》電影配樂的音樂家，竟然在30年後走進了我的電影，他為《你的臉》做了音樂，正是我為他、也為這部片特別興奮的地方。」

李康生也表示：「在《你的臉》世界首映上，雖然下著毛毛細雨，外頭還有上百人排隊進不了放映廳，放完後看到粉絲的臉上充滿著幸福滿足感，追著我們要簽名拍照，媽媽說：『飛這麼遠來也不虛此行了。』」



▲首映現場座無虛席。（圖／汯呄霖電影，2018.09.01）