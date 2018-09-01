遭指違反勞基法 中央社及工會澄清已協商

全傳媒工會在記者節舉行記者會，台北市產業總工會總幹事陳淑綸會中表示，蔡總統8月12日到20日出訪中南美洲，共18家媒體30人隨行採訪，其中中央通訊社、三立、公視、華視、民視、中央廣播電台與台視沒通知工會，也未完成備查。

勞動基準法規定，勞工每7日中應有2日休息，其中一日為例假，一日為休息日。

（中央社記者余曉涵台北1日電）總統蔡英文日前出訪中南美洲，18家媒體隨行採訪，其中中央通訊社等媒體今天被全國傳播媒體產業工會點名未完成鬆綁7休1程序；中央社及中央社工會都說，目前已正在積極協商中。

中央社發言人張寒青受訪表示，4月底已開過勞資會議，當時工會也同意社方向文化部申請媒體鬆綁7休1。勞動部8月公告鬆綁7休1後，社方也已與工會敲定9月開勞資會議，希望可趕快達成共識。

張寒青表示，社方一直很照顧同仁，近來也不斷改善同仁工作環境，就是希望同仁在好的工作環境下工作，會持續努力，繼續照顧同仁需求。

中央社勞工董事孫承武說，工會及社方在修法前有開過勞資會議，接下來會繼續協商。工會訴求是希望比照其他平面媒體出國採訪工作第6天加發1.58倍加班費，及工作第7日加發一倍加班費並補休一日。

孫承武呼籲社方應儘速補發蔡總統出訪及亞洲運動會期間的加班費與休假，並儘速與工會完成協商。1070901