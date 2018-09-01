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丁守中：當選後邀退休國手當學校教練

中央社2018/09/01 15:56
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北1日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天出席國民黨主辦籃球比賽時說，有決心把台北打造成運動城市，應培養小朋友運動習慣，當選後邀請退休國手到校內當教練。

國民黨青年黨部下午主辦籃球賽，丁守中、立委蔣萬安、台北市議員戴錫欽、議員參選人李柏毅和新北市議員陳明義、林國春、洪佳君共同出席活動，丁守中和蔣萬安等人組隊與陳明義等人鬥牛。

丁守中表示，有決心把台北打造成光榮運動城市，像許多幅員較小的國家都透過運動在國際揚名立萬，像這次國內選手參加亞運，獲得許多金牌，讓國人感到驕傲，因此，從小就應該培養健身、熱愛運動的習慣，當選後，會邀請退休國手進駐學校當專業教練，提升學生運動水準。

媒體詢問，有民調顯示丁守中支持度落後台北市長柯文哲。對此，丁守中說，民調參考就好，且勤跑基層時，都感受到民心思變，會一步一腳印爭取選戰勝利。

蔣萬安受訪表示，近期常陪同丁守中勤走基層，感受到市民對丁守中熱烈支持，選舉要到最後才會分出勝負，未來仍會全力協助丁守中，對丁守中選情很樂觀。

年底選舉將屆，丁守中日前提及希望和柯文哲針對市政議題進行辯論，媒體問及，目前狀況為何。

丁守中說，首都市長選舉原本就應該舉行辯論會，讓外界了解候選人推出政策，柯文哲也應該面對市民，說明施政政績，且他已簽署同意書，只要媒體辦理，隨時就可舉辦。（編輯：張銘坤）1070901

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