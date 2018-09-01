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慈濟送暖　823水災受災戶感溫馨

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/09/01 17:23
▲823水災，慈濟基金會動員志工關懷災民。（圖／慈濟基金會提供 , 2018.09.01）
▲823水災，慈濟基金會動員志工關懷災民。（圖／慈濟基金會提供 , 2018.09.01）

823熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量，重創台灣嘉義、台南及高雄等西南部地區，全台慈濟基金會志工運用週休假日，分組編隊前往各地災區，義診、拜經祈禱、安心家訪等，讓嘉義縣地區的823受災戶感受溫馨露出笑容。

嘉義地區的慈濟志工為讓823水災的災戶們，儘快回復正常的生活，運用災後的週休假日，動員1290名志工，分125條路線，會同大林慈濟醫院展開義診、拜經祈禱及逐戶安心家訪，為受災戶送上祝福，短短2天將關懷4224戶災民。

慈濟基金會嘉義聯絡處原訂週末舉辦志工精進日活動，但本「十方有難」，不忍民眾飽受多日水患之苦，財物損失，更不捨拖著疲憊身心清理家園，因而由靜思精舍法師帶領，集合嘉義地區慈濟人以實際行動走入受災區關懷受災戶。

慈濟表示，823水患至今10日，志工們濟助災區早出晚歸，來回奔波勘災、發放物資熱食、協助鄉親清理家園，仍舊秉持「走在最前，做到最後」的慈濟人道關懷宗旨，今(1)日是災後的週休假日，仍編組分隊的前往受災嚴重的布袋鎮進行安心家訪與義診。

慈濟指出，志工安心家訪備安心祝福禮，以解決受災鄉親基本的民生需求，後續將針對房屋毀損與弱勢家庭，評估助學、醫療、居家安置、環境清理、房屋修繕等中、長期的關懷，連續2日全台拜經精進人數，排除雲嘉南3區改以動態精進，投入家訪、災戶清掃等賑災行動，預估參與人數達12950人。

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