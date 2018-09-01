北韓籌備閱兵 無跡象顯示洲際彈道飛彈將登場

（中央社首爾1日綜合外電報導）外界憂心各方促使北韓落實非核化的外交進程停滯之際，最新衛星圖像可見北韓準備再次於國慶舉行閱兵式，但目前尚無跡象顯示，據信射程可達美國本土的洲際彈道飛彈屆時將登場。
路透社報導，平壤準備於9日建國70週年紀念日當天舉辦閱兵式等若干重大活動，外國訪團屆時可能赴現場觀禮，北韓也將讓停辦5年的大會操表演重新亮相。
長期以來，閱兵式一向是北韓展示軍力的良機，而這個月登場的閱兵式，適逢平壤就核武及彈道飛彈兵工廠等敏感議題與美國進行談判之際。
北韓領導人金正恩6月與美國總統川普會晤，並同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」，但自那時起，雙方逐漸加大互批缺乏進展的力道，談判似也因此停滯不前。
在研析美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的商業衛星圖後，分析人士表示，9月閱兵式可能極似2月8日的規模，但目前還沒有跡象顯示，屆時據信射程可達美國本土的洲際彈道飛彈將登場亮相。
加州密德伯里國際研究學院（MiddleburyInstitute of International Studies）的東亞防擴散計畫主任路易斯（Jeffrey Lewis）說：「目前看來，這場閱兵式的規模不是比2月的小，就是非常相似。」
華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）旗下網站「北緯38度」（38 North）的白穆德斯（JosephS. Bermudez）看過衛星圖像後也表示，目前沒有洲際彈道飛彈的跡象。
但他指出，用以儲存重型裝備的遮蔽設施數量增加，顯示9月的閱兵式「可能會比今年稍早舉行的閱兵規模大得多」。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070901