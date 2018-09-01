北韓籌備閱兵 無跡象顯示洲際彈道飛彈將登場

（中央社首爾1日綜合外電報導）外界憂心各方促使北韓落實非核化的外交進程停滯之際，最新衛星圖像可見北韓準備再次於國慶舉行閱兵式，但目前尚無跡象顯示，據信射程可達美國本土的洲際彈道飛彈屆時將登場。

路透社報導，平壤準備於9日建國70週年紀念日當天舉辦閱兵式等若干重大活動，外國訪團屆時可能赴現場觀禮，北韓也將讓停辦5年的大會操表演重新亮相。

長期以來，閱兵式一向是北韓展示軍力的良機，而這個月登場的閱兵式，適逢平壤就核武及彈道飛彈兵工廠等敏感議題與美國進行談判之際。

北韓領導人金正恩6月與美國總統川普會晤，並同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」，但自那時起，雙方逐漸加大互批缺乏進展的力道，談判似也因此停滯不前。