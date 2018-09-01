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中央社

河內台灣精品快閃店 吸引消費者目光

中央社2018/09/01 16:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社河內1日電）中華民國對外貿易發展協會自昨天起在河內AEON MALL購物中心設置「台灣精品快閃店」，3天內展出17家台灣品牌、80件台灣精品，吸引大批消費者的目光。

這是外貿協會在越南市場執行「2018年台灣產業形象廣宣計畫」的活動之一，希望透過現場展示把台灣精品品牌推薦給當地消費者。

這次台灣精品活動（Taiwan Excellence）以創新與智慧的資通訊及居家產品為主題，參展品牌包括：威剛科技（ADATA）、華碩電腦（ASUS）、圓展科技（AVer）、喬山健康科技（JOHNSON）、光陽工業（KYMCO）與督洋生技（Tokuyo）等。

這次活動除了產品展出外，還有部分商品以優惠折扣價格出售，另有抽獎活動，吸引大批當地消費者參觀體驗。

主辦單位今天上午特別邀請擔任活動代言人的越南知名歌星明恆（Minh Hang）與中華民國駐越南副代表陳錦玲到場參加抽獎，與參觀者交流，推薦消費者使用台灣產品。

由於活動適逢越南國慶日連假，加上明恆的魅力和知名度，現場人潮以年輕人為主，明恆在現場的歌舞表演，獲得粉絲們熱烈迴響，場面非常熱鬧。

一名年輕消費者表示，家裡用過一些台灣科技產品，覺得品質很棒，今天到場想體驗其他新產品，也打算更換一台新的電腦。（編輯：施燕飛）1070901

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