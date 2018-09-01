NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大會亂搞　中華女籃休息室竟在廁所小禎不碰酒改喝這個　網友傻眼了超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

因應豪雨成災 9月天然氣桶裝瓦斯凍漲

中央社2018/09/01 16:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北1日電）中油公司今天宣布，因應中南部豪雨成災，為了穩定物價，2日凌晨零時起，9月份天然氣及桶裝瓦斯價格均不予調漲，漲幅由中油暫行吸收。

中油公司宣布，自2日凌晨零時起，9月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣均不予調漲；國內天然氣價格亦不調漲。

熱帶性低氣壓、西南氣流為中南部帶來豪雨，造成淹水及農損等災情，根據中央災害應變中心統計，截至26日下午5時為止，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中，又以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，帶動相關民生用品物價應聲喊漲。

中油表示，9月份液化石油氣國際合約價格(CP) 比8月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲1.3元，不過，由於近期南部豪雨成災，為了配合政府穩定物價政策及照顧民生，9月液化石油氣價格不調漲，由台灣中油暫行吸收，加計6月起未調足的每公斤2.8元，每公斤累計吸收4.1元，將於日後跌價時減少吸收。

至於天然氣部分，中油指出，依據政府核定的天然氣價格公式計算，9月份國內天然氣價格，因應原油價格上揚導致氣源成本增加，原本得調漲22.33%，同樣考量適逢中秋節及近日中南部豪雨成災等因素，9月天然氣價格也不調漲。（編輯：林孟汝）1070901

謝長廷投書日媒 籲支持台灣...蔡總統：救災時對手不幫忙 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan