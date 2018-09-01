因應豪雨成災 9月天然氣桶裝瓦斯凍漲

（中央社記者朱則瑋台北1日電）中油公司今天宣布，因應中南部豪雨成災，為了穩定物價，2日凌晨零時起，9月份天然氣及桶裝瓦斯價格均不予調漲，漲幅由中油暫行吸收。

中油公司宣布，自2日凌晨零時起，9月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣均不予調漲；國內天然氣價格亦不調漲。

熱帶性低氣壓、西南氣流為中南部帶來豪雨，造成淹水及農損等災情，根據中央災害應變中心統計，截至26日下午5時為止，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中，又以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，帶動相關民生用品物價應聲喊漲。