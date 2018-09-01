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盧秀燕、江啟臣掃街　展現團結一心

記者柳榮俊／台中報導2018/09/01 17:04
▲台中市長候選人盧秀燕與主委江啟臣等人，豐原第一市場掃街懇託（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.1)
▲台中市長候選人盧秀燕與主委江啟臣等人，豐原第一市場掃街懇託（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.1)

國民黨台中市長候選人盧秀燕與主委江啟臣等人，今(1)日前往豐原第一市場掃街懇託，受到鄉親熱烈歡迎；面對大選，盧秀燕江啟臣團結一心，共同表示要讓豐原一定「興」。另外盧秀燕也呼籲，市長選舉，不請客、不送禮的乾淨選風才能符合高水準台中市民的期待。

盧秀燕表示，近日頻繁的掃街拜票，不外乎以誠意爭取鄉親認同，也時常聽到市場攤商說景氣不好，政府應該要關注民眾收入變少、手頭緊無法消費的經濟問題，這也是盧秀燕當選後要為台中市民解決的；盧秀燕承諾未來當選市長後，要拼經濟、不要拼政治，給台中市民好的生活。

盧秀燕也呼籲，林佳龍市長應該以正大光明的方式，例如直接接近人群掃街拜票、政見發表會等，不可以大肆請客、送禮，否則會敗壞台中的選風，如此不但為法律所不允許，且乾淨的選風才能符合高水準台中市民們的期待。

江啟臣表示，選戰已進入最後的階段，盧委員已跑遍大台中各地能第一線接觸民眾的地方，他身為在地立委，與張瀞分、陳本添議員對豐原有深厚感情，所以本次特別安排盧秀燕第一線聽市民聲音。

盧秀燕在豐原在江啟臣、議員張瀞分及陳本添，與多位里長陪同下參拜豐原橫街尾福德祠，並在豐原第一市場掃街向鄉親們懇託拜票，受到熱烈歡迎，除了有民眾送上包子、粽子，象徵「包中」，也有人送上菜頭，祝福盧秀燕有「好彩頭」，也受邀拜訪市場自治會，受到會長蔣永水等人熱情接待，盧秀燕等人更以廣播系統向全場攤販及民眾問好。

台中市政府新聞局長卓冠廷重申，林市長與市府團隊依法嚴守行政中立，也以市政為優先；對於國民黨及盧秀燕的抹黑，市府近日已多次完整說明，林市長並沒有為選舉送禮請客，可惜盧陣營仍持續惡意扭曲事實，頻打烏賊戰，相信市民會唾棄這樣的行為。期盼盧陣營盡速回到市政的討論，勿把政見和抹黑擺在第一。

卓冠廷痛批，請客送禮綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，呼籲盧秀燕更不要因選情告急就開始亂噴口水、混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福。盧秀燕自選戰開始以來，市民迄今未見到她提出具體的政見，只有對林市長不斷的抹黑，期盼她早日回到選舉正軌，以政見和理念來爭取支持而非負面選舉。

關鍵字盧秀燕江啟臣林佳龍
吃好菜享健康　培育有機農業人才中市警反毒網建功　查獲各式毒品

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