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中央社

謝長廷投書日媒 籲支持台灣辦東亞青運

中央社2018/09/01 16:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）駐日代表謝長廷今天在日本的東京新聞投書指出，台灣的台中市爭取到明年8月東亞青年運動會的主辦權，但現在受到中國的影響而停辦，他呼籲國際社會支持台中市主辦東亞青運。

謝長廷表示，今年日本夏季甲子園高中棒球大會決賽時，秋田縣金足農業高校（金農）與大阪桐蔭高校選手的奮戰精神，感動日本全國。台灣在日治時代嘉義農林學校（嘉農）於1931年參加甲子園賽獲亞軍。嘉農（KANO）與金農（KANANO）稱呼相似，台灣民眾感覺親近而替金農加油。

謝長廷認為，體育盛會除帶給觀眾感動外，同時也是有志於體育的年輕選手參與競技、獲得勝利的夢想與目標，但他很遺憾最近發生選手夢想遭破壞的事件。

投書中說，台中市原本預定明年8月主辦、在2020年東京奧運前由東亞奧林匹克委員會（EAOC）推動的東亞青運，正積極興建比賽場地等工作，但今年7月下旬EAOC召開臨時理事會，因中國的提案而做出停辦決議。

台灣的奧林匹克委員會是國際奧委會（IOC）所承認的機關，會務運作都依IOC規範辦理。台灣為保障選手與體育團體參加國際賽事，一直與其他會員國共同遵守IOC的規範。

謝長廷表示，台中市與台灣的奧委會於7月30日向EAOC提出申復，但EAOC於8月13日以本案已經決議為由拒絕。台灣仍盼透過國際調停與仲裁等各種手段，恢復主辦權。

他說，EAOC突然決議停辦東亞青運，不僅損害身為EAOC會員台灣的權利，也剝奪原定參加東亞青運的各國出場機會。為避免因中國的政治干涉，犧牲包含日本的東亞各國青少年的出場機會，強烈希望日本及國際社會支持並聲援台灣舉辦東亞青運。

東京新聞在謝長廷這篇投書的下方特別以新聞小辭典說明東亞青運。文中指出，這是以14至18歲的青少年為對象，每4年召開一次的運動大會。有日本、中國、南韓、台灣、蒙古等9國加盟的EAOC原本決定2019年8月由台中市主辦首屆東亞青運。

台灣參加國際奧委會相關的大會時以「中華台北」的名稱出場，但目前有些人要求2020年東京奧運以台灣的名稱出場，中國對此反彈。EAOC於7月24日在北京召開臨時理事會，中國提議停辦東亞青運，在多數票贊成情況下，EAOC決定停辦。台灣對此表示反對，日本則是棄權。

台中市於2014年爭取到主辦首屆東亞青運後，至今已投入新台幣約6億7000萬元，在逾10個地方建設比賽場館。（編輯：陳惠珍）1070901

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