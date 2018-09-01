台彩中秋加碼 這樣投注中獎機率提高

（中央社記者田裕斌台北1日電）台灣彩券將在11日啟動中秋加碼，以加開9個獎號、中任6個獎號即得新台幣100萬元的方式送出100組100萬元獎金，要提高中獎機率，台彩建議，包牌連碰是最佳策略。

台彩總經理蔡國基表示，今年大樂透中秋加碼是除了春節之外，首次以加開獎號的方式加碼，與端午加碼採取對序號的方式不同，雖然加開獎號中獎人會有均分獎金的可能性，但對獎方式容易，彩迷接受度也較高，更重要的是，彩迷也認為這樣的加碼方式比較公正。

此外，採加開獎號的方式加碼，也讓包牌客的勝率大增，根據台彩估算，大樂透頭彩的中獎機率是1/1398萬，若是這次9中6的玩法，中得100萬元的機率是1/16.6萬，但若選7個號碼投注，不但頭彩中獎機率馬上提高至近1/200萬，中100萬元的機率也提高至1/23782。