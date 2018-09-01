台彩中秋加碼 這樣投注中獎機率提高

（中央社記者田裕斌台北1日電）台灣彩券將在11日啟動中秋加碼，以加開9個獎號、中任6個獎號即得新台幣100萬元的方式送出100組100萬元獎金，要提高中獎機率，台彩建議，包牌連碰是最佳策略。
台彩總經理蔡國基表示，今年大樂透中秋加碼是除了春節之外，首次以加開獎號的方式加碼，與端午加碼採取對序號的方式不同，雖然加開獎號中獎人會有均分獎金的可能性，但對獎方式容易，彩迷接受度也較高，更重要的是，彩迷也認為這樣的加碼方式比較公正。
此外，採加開獎號的方式加碼，也讓包牌客的勝率大增，根據台彩估算，大樂透頭彩的中獎機率是1/1398萬，若是這次9中6的玩法，中得100萬元的機率是1/16.6萬，但若選7個號碼投注，不但頭彩中獎機率馬上提高至近1/200萬，中100萬元的機率也提高至1/23782。
如果餘錢較多的彩迷，更可選擇8連碰或9連碰，8連碰成本1400元，頭彩中獎機率不到1/50萬，中得100萬元的機率不到1/6000，9連碰成本4200元，頭彩中獎機率1/16.64萬，中得100萬元的機率提高至1/1982。
蔡國基分享，今年春節加碼時，有彩迷就集資40萬400元買了1注16連碰，雖然沒中頭彩，但中了加碼獎號的7個號碼，抱回550萬元獎金。
不過，彩迷得注意，與春節加碼「10中6」不同，台彩今年中秋加碼是「9中6」，開出100萬元獎項的號碼組合從210組大幅降至84組，對彩迷而言，中得100萬元的機率明顯降低，且自11日開始加碼後，每期開出的組數恐怕只有30至40組，與春節每天幾乎都可開出近百組不可相提並論。
此外，彩迷也可注意目前仍在連摃中的威力彩，由於目前連摃29期、頭彩上看4億元，且台彩保證，若頭彩在11月12日前開出，次期頭彩直接加碼2億元，是目前頭彩金額最高的電腦型彩券。（編輯：楊玫寧）1070901