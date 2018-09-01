蔡總統：救災時對手不幫忙 還講不妥當的話

（中央社記者葉素萍、吳哲豪彰化1日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天赴彰化為尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。蔡英文提到，這段時間以來救災時，「我們的對手沒有站出來幫忙，反而講一些不太妥當的話」。

這次彰化縣長選戰，魏明谷想要打破民進黨「僅能擔任一屆」的魔咒，國民黨提名的王惠美則希望把彰化縣綠地變藍天；無黨籍則有黃文玲、洪敏雄、白雅燦參戰。

民進黨今天在彰化啟動首場百工百業挺改革活動，蔡英文與行政院長賴清德首度同台，拉抬魏明谷。

蔡英文提到，這段時間以來，台灣下大雨，很多地方淹水，但是魏明谷有在做事，彰化因為有滯洪池，水很快就退去；除了滯洪池，彰化也在做污水處理系統，她相信，再給魏明谷4年，這些基礎建設一定做更好，讓大家安心。