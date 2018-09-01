中市敬老愛心卡「好康」服務　診所與計程車也加入

台中市擴充敬老愛心卡使用功能，診所與計程車也將自9月起陸續加入服務，市府衛生局代理局長陳南松指出，民眾除能在全市30間衛生所看診時折抵部分負擔及掛號費，9月17日起也預計將有破百間基層診所加入服務；市府交通局長王義川也表示，9月25日起全市約有1500輛計程車，能以敬老愛心卡折抵乘車費。

市府社會局長呂建德表示，台中市敬老愛心卡累積發卡約31萬2017張，符合資格的申請領證率高達74.9%，持卡者每月可享有1000元等值點數，但曾經使用的人數僅25%，使用率偏低，為此市府將敬老愛心卡的使用範圍，擴大到就醫與搭乘計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，也讓提高交通的便利性。